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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9263926492659266>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:13

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Был бы у вас опыт сдачи в аренду, вы бы поняли, что общение с "не очень приятными людьми" могут иногда перечеркнуть все плюсы псевдопассивного дохода. Когда арендатор один, вероятность встретить такого человека 10%, а если арендаторов 5? Сможете посчитать?


Бугага. И вы еще кичитесь какими-то там аналитическими навыками. Частота встречаемости недобросовестного арендатора одинаковая для каждой отдельно-взятой квартиры, соответственно, если у вас одна, то риск ущерба ложится на нее одну, а если 5, то распределяется между всеми ними, гарантируя вам стабильный и предсказуемый денежный поток. В этом и состоит суть страхования - чем больше объектов, тем выше вероятность столкнуться с реализацией риска, но ниже - пострадать от нее

Так сможете все-таки посчитать вероятность, а то у меня после истории с матожиданием есть сомнения.

Я вам говорю про арендаторов, которые портят нервы, вы мне про страховой случай в тотал. Износ будет идти по всем квартирам одинаково. Только потом нужно будет тратить время на 5 ремонтов, а не на один. Поэтому на мелких дешевых объектах рентабельность выше.
Сдача 5 гостинок, даже в долгосрок, это по трудозатратам в более чем в 5 раз больше, чем сдача одного более дорогого объекта, а если учесть возросший фактор нервов при общении с неприятными людьми, то все еще хуже.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:17

:roll:
  Первый написав:Всім привіт. І новим півріччям болі.
З форуму ріхерта

10 число цен как было обещанно - нет, и сейчас уже они не продают первую секцию, история от 21 сентября когда нам обещали скидку 18% и вменяемые цены на метры, потом скидку обрезали в 2 раза, потом добавили 200 баксов на метре потом 400 а потом и вовсе решили не продавать. Таких врунов на рынке я еще не встречал) отменил сегодня свои брони в 1 секции. С такими «мат перемат» иметь дел больше не желаю. Шарашкина контора одним словом.

Перекупы несознательные люди, капец. Какие могут быть скидки на котловане 3-5-летнего проекта при инфляции в двузначных цифрах в доллярах?
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:18

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Был бы у вас опыт сдачи в аренду, вы бы поняли, что общение с "не очень приятными людьми" могут иногда перечеркнуть все плюсы псевдопассивного дохода. Когда арендатор один, вероятность встретить такого человека 10%, а если арендаторов 5? Сможете посчитать?


Бугага. И вы еще кичитесь какими-то там аналитическими навыками. Частота встречаемости недобросовестного арендатора одинаковая для каждой отдельно-взятой квартиры, соответственно, если у вас одна, то риск ущерба ложится на нее одну, а если 5, то распределяется между всеми ними, гарантируя вам стабильный и предсказуемый денежный поток. В этом и состоит суть страхования - чем больше объектов, тем выше вероятность столкнуться с реализацией риска, но ниже - пострадать от нее

Так сможете все-таки посчитать вероятность, а то у меня после истории с матожиданием есть сомнения.

Я вам говорю про арендаторов, которые портят нервы, вы мне про страховой случай в тотал. Износ будет идти по всем квартирам одинаково. Только потом нужно будет тратить время на 5 ремонтов, а не на один. Поэтому на мелких дешевых объектах рентабельность выше.
Сдача 5 гостинок, даже в долгосрок, это по трудозатратам в более чем в 5 раз больше, чем сдача одного более дорогого объекта, а если учесть возросший фактор нервов при общении с неприятными людьми, то все еще хуже.


ремонт можно сделать как в баккаре? в дорогой гостинице, как-то делается ремонт чтобы гости не убили его
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:20

  Vlad442 написав:Поэтому на мелких дешевых объектах рентабельность выше.
Сдача 5 гостинок, даже в долгосрок, это по трудозатратам в более чем в 5 раз больше, чем сдача одного более дорогого объекта

фокус в тому, що в найдешевшому сегменті - взагалі ніхто не робить ремонтів чи прибирань. То вже квартиранти самі)))
Можливо, раз в 20 років)))
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:1й поверх лампових хрущів/гостинок на Нивках/ДРВЗ?

Хрущів, сталінок, панельок. Не тільки в Києві
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:37

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Был бы у вас опыт сдачи в аренду, вы бы поняли, что общение с "не очень приятными людьми" могут иногда перечеркнуть все плюсы псевдопассивного дохода. Когда арендатор один, вероятность встретить такого человека 10%, а если арендаторов 5? Сможете посчитать?


Бугага. И вы еще кичитесь какими-то там аналитическими навыками. Частота встречаемости недобросовестного арендатора одинаковая для каждой отдельно-взятой квартиры, соответственно, если у вас одна, то риск ущерба ложится на нее одну, а если 5, то распределяется между всеми ними, гарантируя вам стабильный и предсказуемый денежный поток. В этом и состоит суть страхования - чем больше объектов, тем выше вероятность столкнуться с реализацией риска, но ниже - пострадать от нее

Да не скажите, не одинаковая.
Во-первых - чем дешевле объект, тем более стремные арендаторы. В самостроях Жулян, в "пешей"(трехкилометровой) доступности от метро, вероятность нарваться на неадеквата - очень велика. Она в разы выше, чем в, скажем, той же Эврике.
Во-вторых - прямая зависимость иметь головную боль в виде неадеквата от количества квартир.
По итогу из этих пунктов - при одинаковой стоимости одной квартиры Эврики и трех кавалирок в Жулянах, мы за фиксированный промежуток времени(скажем, год) имеем крайне низкую вероятность столкнуться с неадекватом в Эврике и практически стопроцентную в трех самостроях частного сектора Жулян(хотя бы одного). А при неблагоприятном стечении обстоятельств можно получить и 3 неадекватов на 3 кавалирки одновременно.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:38

  Frant написав:
  Vlad442 написав:Поэтому на мелких дешевых объектах рентабельность выше.
Сдача 5 гостинок, даже в долгосрок, это по трудозатратам в более чем в 5 раз больше, чем сдача одного более дорогого объекта

фокус в тому, що в найдешевшому сегменті - взагалі ніхто не робить ремонтів чи прибирань. То вже квартиранти самі)))
Можливо, раз в 20 років)))

Сдача квартиры со старым изношенным ремонтом из 80-90 это любительство и нервотрепка. Даже хрущь должен иметь нормальные окна, сантехнику, свежие обойки и линолеум. И, конечно, приличную мебель. Квартира должна быть в жилом состоянии, а не "наши родители так жили". Когда они так жили, все так жили и этот ремонт блестел свежей красочкой, и в линолеуме не было еще дыр и не еще было грибка на кухонной мебели.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:45

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Был бы у вас опыт сдачи в аренду, вы бы поняли, что общение с "не очень приятными людьми" могут иногда перечеркнуть все плюсы псевдопассивного дохода. Когда арендатор один, вероятность встретить такого человека 10%, а если арендаторов 5? Сможете посчитать?


Бугага. И вы еще кичитесь какими-то там аналитическими навыками. Частота встречаемости недобросовестного арендатора одинаковая для каждой отдельно-взятой квартиры, соответственно, если у вас одна, то риск ущерба ложится на нее одну, а если 5, то распределяется между всеми ними, гарантируя вам стабильный и предсказуемый денежный поток. В этом и состоит суть страхования - чем больше объектов, тем выше вероятность столкнуться с реализацией риска, но ниже - пострадать от нее

Так сможете все-таки посчитать вероятность, а то у меня после истории с матожиданием есть сомнения.

Я вам говорю про арендаторов, которые портят нервы, вы мне про страховой случай в тотал. Износ будет идти по всем квартирам одинаково. Только потом нужно будет тратить время на 5 ремонтов, а не на один. Поэтому на мелких дешевых объектах рентабельность выше.
Сдача 5 гостинок, даже в долгосрок, это по трудозатратам в более чем в 5 раз больше, чем сдача одного более дорогого объекта, а если учесть возросший фактор нервов при общении с неприятными людьми, то все еще хуже.

Влад, чим більше ризикових активів в портфелі, тим менше сумарний ризик (волатильність портфеля вираховується як квадратний корінь суми квадратів окремих волательностей).

Якщо маєте інженерну освіту, то згадайте розрахунок розмірного ланцюга. Щось подібне є при розрахунку інвест портфеля.

В результаті ризиковість портфеля високоризових активів буде меншою чим ризиковість одного низькоризикованого актива, а дохідність вища.

Щось подібне як розкласти гривнедепозити в 5 гусарських банків, проти того, щоб тримати 1 депозит у високонадійному Ощаді або Приваті.

Тут люблять дорікати "я такий мудрий практик тримав у Райфазені і не попав під ФГВФО, а ти дурак, пройшов через всі банки з ліквідацією які тільки зміг знайти", не розуміючи математики.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:47

  Первый написав:
  Libo написав:А по чём там стоит купить? На сколько стоит ориентироваться? :roll:


2куе +


Нормально, можно брать.
Еще мне там нравится жк Олегівський, все супер. Единственный недостаток - на горе. Для Подола новое жилье $2+ тыщи приемлемо, а в перспективе очень выгодно. Жить постоянно на Подоле удобнее, чем в жк Линден на Круглоуниверситетской, где под $10 тыщ за метр. :? Хулио хотите - столица крупного европейского государства, крупнейший центр Восточной Европы и столица славянской цивилизации. Грех не поселиться в самом сердце, если бюджет и з/п позволяют. Щедро окупится. 8)
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:53

  Vlad442 написав:
  Frant написав:
  Vlad442 написав:Поэтому на мелких дешевых объектах рентабельность выше.
Сдача 5 гостинок, даже в долгосрок, это по трудозатратам в более чем в 5 раз больше, чем сдача одного более дорогого объекта

фокус в тому, що в найдешевшому сегменті - взагалі ніхто не робить ремонтів чи прибирань. То вже квартиранти самі)))
Можливо, раз в 20 років)))

Сдача квартиры со старым изношенным ремонтом из 80-90 это любительство и нервотрепка. Даже хрущь должен иметь нормальные окна, сантехнику, свежие обойки и линолеум. И, конечно, приличную мебель. Квартира должна быть в жилом состоянии, а не "наши родители так жили". Когда они так жили, все так жили и этот ремонт блестел свежей красочкой, и в линолеуме не было еще дыр и не еще было грибка на кухонной мебели.

Це ви розкажіть власникам подібних квартир, а не мені))))
Я люблю чистоту і порядок.

Проте!
Є принцип економічної доцільності.
Якщо можна здавати квартиру без ремонта за 6000 грн - або ж за 8000 грн з ремонтом - навіщо його робити? :oops: він буде відбиватись 12 років.
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