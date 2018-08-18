Vlad442 написав:

Kostia написав: Ну все застройщики тупые, ставят коэф, а вы умный. Поэтому с умными я не спорю) Ну все застройщики тупые, ставят коэф, а вы умный. Поэтому с умными я не спорю)

Аркада дешевле всех продавала первый и последний этаж в свое время. Потом шел 2-3 и 22-23, потом 17-21, дороже всех 4-16. Могу чуть ошибиться в разбивке, но было где-то так.Первый-последний очередь выкупать не стояла.Жить на последнем в советском фонде плохо потому что лифт может сломаться, крыша рано или поздно протечет - делать хороший ремонт нет смысла, если нет техэтажа, то жара.Жить на последнем в новостройке хорошо если дом хорошо обслуживается. Тоже рулетка. Справедливости ради у верхних этажей есть достоинство. При одновременном нажатии кнопки пустой лифт приезжает на самый верхний этаж. В час пик и если работает 1-2 из 3 он забивается на верхних и средние просто не могут втиснуться.