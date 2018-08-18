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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:54
Vlad442 написав: Kostia написав:
Ну все застройщики тупые, ставят коэф, а вы умный. Поэтому с умными я не спорю)
Аркада дешевле всех продавала первый и последний этаж в свое время. Потом шел 2-3 и 22-23, потом 17-21, дороже всех 4-16. Могу чуть ошибиться в разбивке, но было где-то так.
Первый-последний очередь выкупать не стояла.
Жить на последнем в советском фонде плохо потому что лифт может сломаться, крыша рано или поздно протечет - делать хороший ремонт нет смысла, если нет техэтажа, то жара.
Жить на последнем в новостройке хорошо если дом хорошо обслуживается. Тоже рулетка. Справедливости ради у верхних этажей есть достоинство. При одновременном нажатии кнопки пустой лифт приезжает на самый верхний этаж. В час пик и если работает 1-2 из 3 он забивается на верхних и средние просто не могут втиснуться.
Может поэтому она легла?)
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:55
airmax78 написав:
:roll:
Первый написав:
Всім привіт. І новим півріччям болі.
З форуму ріхерта
10 число цен как было обещанно - нет, и сейчас уже они не продают первую секцию, история от 21 сентября когда нам обещали скидку 18% и вменяемые цены на метры, потом скидку обрезали в 2 раза, потом добавили 200 баксов на метре потом 400 а потом и вовсе решили не продавать. Таких врунов на рынке я еще не встречал) отменил сегодня свои брони в 1 секции. С такими «мат перемат» иметь дел больше не желаю. Шарашкина контора одним словом.
Перекупы несознательные люди, капец. Какие могут быть скидки на котловане 3-5-летнего проекта при инфляции в двузначных цифрах в доллярах
?
це 99% чи 73%
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flyman
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Додано: Пон 10 січ, 2022 14:03
flyman написав:
Влад, чим більше ризикових активів в портфелі, тим менше сумарний ризик (волатильність портфеля вираховується як квадратний корінь суми квадратів окремих волательностей).
Якщо маєте інженерну освіту, то згадайте розрахунок розмірного ланцюга. Щось подібне є при розрахунку інвест портфеля.
В результаті ризиковість портфеля високоризових активів буде меншою чим ризиковість одного низькоризикованого актива, а дохідність вища
Вы не объясните это гуманитарию, который, считая деньги, полученные с первой аренды, возомнил себя математиком. А затем, окрыленный успехом популярного на фоне риелторов автора ветки о недвижимости, решил, что с математиками он способен еще и спорить
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Додано: Пон 10 січ, 2022 14:13
zРадио написав: flyman написав:
Влад, чим більше ризикових активів в портфелі, тим менше сумарний ризик (волатильність портфеля вираховується як квадратний корінь суми квадратів окремих волательностей).
Якщо маєте інженерну освіту, то згадайте розрахунок розмірного ланцюга. Щось подібне є при розрахунку інвест портфеля.
В результаті ризиковість портфеля високоризових активів буде меншою чим ризиковість одного низькоризикованого актива, а дохідність вища
Вы не объясните это гуманитарию, который, считая деньги, полученные с первой аренды, возомнил себя математиком. А затем, окрыленный успехом популярного на фоне риелторов автора ветки о недвижимости, решил, что с математиками он способен еще и спорить
Неужели так и не нагуглили как найти вероятность с 5 квартирами и одинм неадекватом из 10?
У вас с Флаем слабое представление про уместность применения математического аппарата. Просто произносите наугад умные слова, которые где-то услышали (может даже в ВУЗе), но не поняли. Даже не думаете, в тему они или нет.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 14:14
zРадио написав: flyman написав:
Влад, чим більше ризикових активів в портфелі, тим менше сумарний ризик (волатильність портфеля вираховується як квадратний корінь суми квадратів окремих волательностей).
Якщо маєте інженерну освіту, то згадайте розрахунок розмірного ланцюга. Щось подібне є при розрахунку інвест портфеля.
В результаті ризиковість портфеля високоризових активів буде меншою чим ризиковість одного низькоризикованого актива, а дохідність вища
Вы не объясните это гуманитарию, который, считая деньги, полученные с первой аренды, возомнил себя математиком. А затем, окрыленный успехом популярного на фоне риелторов автора ветки о недвижимости, решил, что с математиками он способен еще и спорить
Капец, два великих теоретика.
Флай, то, что ты удачно проскочил с депозитами в нетоповых банках - это вообще ни о чем не говорит и ничто не доказывает. Там ты рисковал не потерей денег(поскольку Фонд Гарантирования), а только задержкой возврата денег, что наверняка и случилось в 2014.
И "розрахунок розмірного ланцюга" ну вообще не имеет отношения к рискам в аренде. Я поражаюсь, до чего готовы додуматься люди, чтоб оправдать свои пройопы
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Damien
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Додано: Пон 10 січ, 2022 14:17
Damien написав:
По итогу из этих пунктов - при одинаковой стоимости одной квартиры Эврики и трех кавалирок в Жулянах, мы за фиксированный промежуток времени(скажем, год) имеем крайне низкую вероятность столкнуться с неадекватом в Эврике и практически стопроцентную в трех самостроях частного сектора Жулян(хотя бы одного). А при неблагоприятном стечении обстоятельств можно получить и 3 неадекватов на 3 кавалирки одновременно.
А я так и написал - вероятность реализации риска выше, но последствия реализации - ниже. В случае одной квартиры вместо пяти шанс того, что повезет, высокий, но если не повезло, то ущерб значительный. В случае пяти квартир вместо одной шанс того, что повезет, низкий, но ущерб умеренный.
Хорошая аналогия, чтобы арендный опыт не зашоривал понимание проблема - это КАСКО-страхование. Множество единичных автовладельцев скидываются на общий фонд, который оплатит реализацию рисков для нескольких из них.
Что до зависимости "чем выше стоимость аренды, тем выше благонадежность арендатора" - возможно, она и есть, но точно непрямая. Более того, чем ниже стоимость аренды, тем больше возможного ущерба покроет залог
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Додано: Пон 10 січ, 2022 14:20
zРадио написав:
В случае одной квартиры вместо пяти шанс того, что повезет, высокий, но если не повезло, то ущерб значительный
. В случае пяти квартир вместо одной шанс того, что повезет, низкий, но ущерб умеренный
.
Можно пример из жизни в области аренды чтобы до нас дошел смысл этого высказывания.
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