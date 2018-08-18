Додано: Пон 10 січ, 2022 14:17

Damien написав: По итогу из этих пунктов - при одинаковой стоимости одной квартиры Эврики и трех кавалирок в Жулянах, мы за фиксированный промежуток времени(скажем, год) имеем крайне низкую вероятность столкнуться с неадекватом в Эврике и практически стопроцентную в трех самостроях частного сектора Жулян(хотя бы одного). А при неблагоприятном стечении обстоятельств можно получить и 3 неадекватов на 3 кавалирки одновременно. По итогу из этих пунктов - при одинаковой стоимости одной квартиры Эврики и трех кавалирок в Жулянах, мы за фиксированный промежуток времени(скажем, год) имеем крайне низкую вероятность столкнуться с неадекватом в Эврике и практически стопроцентную в трех самостроях частного сектора Жулян(хотя бы одного). А при неблагоприятном стечении обстоятельств можно получить и 3 неадекватов на 3 кавалирки одновременно.

А я так и написал - вероятность реализации риска выше, но последствия реализации - ниже. В случае одной квартиры вместо пяти шанс того, что повезет, высокий, но если не повезло, то ущерб значительный. В случае пяти квартир вместо одной шанс того, что повезет, низкий, но ущерб умеренный.Хорошая аналогия, чтобы арендный опыт не зашоривал понимание проблема - это КАСКО-страхование. Множество единичных автовладельцев скидываются на общий фонд, который оплатит реализацию рисков для нескольких из них.Что до зависимости "чем выше стоимость аренды, тем выше благонадежность арендатора" - возможно, она и есть, но точно непрямая. Более того, чем ниже стоимость аренды, тем больше возможного ущерба покроет залог