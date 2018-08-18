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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 92659266926792689269>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Ущерб от общения с неадекватом одинаковый что на дорогой квартире, что в дешевой кавалирки (хотя это не так, последни
возможности у человека чей доход 1куе или 150 уе одинаковые? Потенциальный ущерб в случае конфликта тоже разный. От запугивания топ ментами до противоправных действий.

Помимо того, что ремонт и техника в дорогой квартире стоит в разы дороже, чем в кавалирке. А вероятность встретить неадеквата в любом сегменте +/- одинаковая. Так что вероятность одинаковая а риски разные.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 14:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:37

Робити ремонт у новобудові чи вигідно?

Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю???

Реальний одеський досвід:

[*]Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.

Сколько можно заработать?

Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).

Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора:
ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова)
Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту)
Площадь: 40,9 м2
Стоимость: $29 000 ($709 за метр)

В квартире Дима сделал ремонт.
Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время.
В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр)
Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени.
Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца

В итоге квартиру продали за $42 900
На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)

➡️Итого:
Общий срок проекта: 144 дня
Прибыль: $5 800
Общая доходность: 15,6%
Доходность в годовых: 39%

Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]
Востаннє редагувалось ritter в Пон 10 січ, 2022 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:39

ritter ещё бы фото ремонта за 7куе.. по ссылке я не нашел.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 14:39, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Фейерабенд однажды сказал, что знание бессильно перед популистами. Но он, покинув нас раньше, и представить себе не мог, какие возможности дают троллям социальные сети )

ты ж о себе тока шо написал, дурик)
это вы шоль с флаем знанием обладаете?)
бггг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:41

  ritter написав:Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю.

[*]Реальний одеський досвід:

Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.

Сколько можно заработать?

Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).

Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора:
ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова)
Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту)
Площадь: 40,9 м2
Стоимость: $29 000 ($709 за метр)

В квартире Дима сделал ремонт.
Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время.
В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр)
Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени.
Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца

В итоге квартиру продали за $42 900
На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)

➡️Итого:
Общий срок проекта: 144 дня
Прибыль: $5 800
Общая доходность: 15,6%
Доходность в годовых: 39%

Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]

Таке запитання, по чім робочий час інвестора. Чи він працює задармо, бо не на дядю, а на себе, і як самозайнятий, може вартість свого часу не рахувати.

Якби інвестор 5 місяців працював на дядю із з.п. в $1200 то заробив би більше, при меншому геморі при 0 інвестиціях грошима.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:42

  vitaliian написав:ritter ещё бы фото ремонта за 7куе.. по ссылке я не нашел.


Нові хазяї проти публікації...
так написано у коментах
Востаннє редагувалось ritter в Пон 10 січ, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Ущерб от общения с неадекватом одинаковый что на дорогой квартире, что в дешевой кавалирки (хотя это не так, последни
возможности у человека чей доход 1куе или 150 уе одинаковые? Потенциальный ущерб в случае конфликта тоже разный. От запугивания топ ментами до противоправных действий.

Помимо того, что ремонт и техника в дорогой квартире стоит в разы дороже, чем в кавалирке. А вероятность встретить неадеквата в любом сегменте +/- одинаковая. Так что вероятность одинаковая а риски разные.
Да нет, неадекватов и кидал в низкобюджетном сегменте куда больше.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:48

  kingkongovets написав:
zРадио написав:Фейерабенд однажды сказал, что знание бессильно перед популистами. Но он, покинув нас раньше, и представить себе не мог, какие возможности дают троллям социальные сети )

ты ж о себе тока шо написал, дурик)
это вы шоль с флаем знанием обладаете?)
бггг


Провокатор присоединился к дискуссии с оскорбления. И так всю дорогу
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:48

  flyman написав:
  ritter написав:Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю.

[*]Реальний одеський досвід:

Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.

Сколько можно заработать?

Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).

Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора:
ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова)
Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту)
Площадь: 40,9 м2
Стоимость: $29 000 ($709 за метр)

В квартире Дима сделал ремонт.
Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время.
В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр)
Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени.
Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца

В итоге квартиру продали за $42 900
На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)

➡️Итого:
Общий срок проекта: 144 дня
Прибыль: $5 800
Общая доходность: 15,6%
Доходность в годовых: 39%

Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]

Таке запитання, по чім робочий час інвестора. Чи він працює задармо, бо не на дядю, а на себе, і як самозайнятий, може вартість свого часу не рахувати.

Якби інвестор 5 місяців працював на дядю із з.п. в $1200 то заробив би більше, при меншому геморі при 0 інвестиціях грошима.


Можливо, для нього така робота (на ремонтах) йому більш до вподоби.
Хтось візьме досвід успішного успіху
ritter
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:55

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  kingkongovets написав:
zРадио написав:Фейерабенд однажды сказал, что знание бессильно перед популистами. Но он, покинув нас раньше, и представить себе не мог, какие возможности дают троллям социальные сети )

ты ж о себе тока шо написал, дурик)
это вы шоль с флаем знанием обладаете?)
бггг


Провокатор присоединился к дискуссии с оскорбления. И так всю дорогу
провокатор тут ты - шо ты тут вообще делаешь, если реально дупля в теме не рубишь?
какой нах спортивный интерес, если тебя чуть не каждый день ловят на подлоге и манипуляциях?
причем ты, обосравшись
по полной, продолжаешь
открыто хамить и оскорблять тех, кто делится реальной инфой и опытом, упорно туля свои бредовые нарративы
найди хоть одно свое информативное и не оффтопное сообщение в этой теме
ты безработное и закомплексованное брехло
kingkongovets
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