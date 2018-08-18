Додано: Пон 10 січ, 2022 14:37

Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю???Реальний одеський досвід:[*]Один из способов заработать деньги на недвижимости () — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.Сколько можно заработать?Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке ().Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора:ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова)Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту)Площадь: 40,9 м2Стоимость: $29 000 ($709 за метр)В квартире Дима сделал ремонт.Так как была цель сделать ремонт () максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время.В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр)Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени.Срок выполнения ремонта — 3,5 месяцаВ итоге квартиру продали за $42 900На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)➡️Итого:Общий срок проекта: 144 дняПрибыль: $5 800Общая доходность: 15,6%Доходность в годовых: 39%Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]