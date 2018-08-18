Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Ущерб от общения с неадекватом одинаковый что на дорогой квартире, что в дешевой кавалирки (хотя это не так, последни
возможности у человека чей доход 1куе или 150 уе одинаковые? Потенциальный ущерб в случае конфликта тоже разный. От запугивания топ ментами до противоправных действий.
Помимо того, что ремонт и техника в дорогой квартире стоит в разы дороже, чем в кавалирке. А вероятность встретить неадеквата в любом сегменте +/- одинаковая. Так что вероятность одинаковая а риски разные.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 14:36, всього редагувалось 2 разів.
Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю???
Реальний одеський досвід:
[*]Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.
Сколько можно заработать?
Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).
Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора: ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова) Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту) Площадь: 40,9 м2 Стоимость: $29 000 ($709 за метр)
В квартире Дима сделал ремонт. Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время. В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр) Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени. Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца
В итоге квартиру продали за $42 900 На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)
➡️Итого: Общий срок проекта: 144 дня Прибыль: $5 800 Общая доходность: 15,6% Доходность в годовых: 39%
Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]
Востаннє редагувалось ritter в Пон 10 січ, 2022 14:39, всього редагувалось 1 раз.
ritter написав:Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю.
[*]Реальний одеський досвід:
Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.
Сколько можно заработать?
Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).
Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора: ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова) Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту) Площадь: 40,9 м2 Стоимость: $29 000 ($709 за метр)
В квартире Дима сделал ремонт. Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время. В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр) Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени. Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца
В итоге квартиру продали за $42 900 На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)
➡️Итого: Общий срок проекта: 144 дня Прибыль: $5 800 Общая доходность: 15,6% Доходность в годовых: 39%
Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]
Таке запитання, по чім робочий час інвестора. Чи він працює задармо, бо не на дядю, а на себе, і як самозайнятий, може вартість свого часу не рахувати.
Якби інвестор 5 місяців працював на дядю із з.п. в $1200 то заробив би більше, при меншому геморі при 0 інвестиціях грошима.
Vlad442 написав:Ущерб от общения с неадекватом одинаковый что на дорогой квартире, что в дешевой кавалирки (хотя это не так, последни
возможности у человека чей доход 1куе или 150 уе одинаковые? Потенциальный ущерб в случае конфликта тоже разный. От запугивания топ ментами до противоправных действий.
Помимо того, что ремонт и техника в дорогой квартире стоит в разы дороже, чем в кавалирке. А вероятность встретить неадеквата в любом сегменте +/- одинаковая. Так что вероятность одинаковая а риски разные.
Да нет, неадекватов и кидал в низкобюджетном сегменте куда больше.
ritter написав:Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю.
[*]Реальний одеський досвід:
Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.
Сколько можно заработать?
Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).
Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора: ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова) Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту) Площадь: 40,9 м2 Стоимость: $29 000 ($709 за метр)
В квартире Дима сделал ремонт. Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время. В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр) Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени. Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца
В итоге квартиру продали за $42 900 На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)
➡️Итого: Общий срок проекта: 144 дня Прибыль: $5 800 Общая доходность: 15,6% Доходность в годовых: 39%
Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]
Таке запитання, по чім робочий час інвестора. Чи він працює задармо, бо не на дядю, а на себе, і як самозайнятий, може вартість свого часу не рахувати.
Якби інвестор 5 місяців працював на дядю із з.п. в $1200 то заробив би більше, при меншому геморі при 0 інвестиціях грошима.
Можливо, для нього така робота (на ремонтах) йому більш до вподоби. Хтось візьме досвід успішного успіху
zРадио написав:Фейерабенд однажды сказал, что знание бессильно перед популистами. Но он, покинув нас раньше, и представить себе не мог, какие возможности дают троллям социальные сети )
ты ж о себе тока шо написал, дурик) это вы шоль с флаем знанием обладаете?) бггг
Провокатор присоединился к дискуссии с оскорбления. И так всю дорогу
провокатор тут ты - шо ты тут вообще делаешь, если реально дупля в теме не рубишь? какой нах спортивный интерес, если тебя чуть не каждый день ловят на подлоге и манипуляциях? причем ты, обосравшись по полной, продолжаешь открыто хамить и оскорблять тех, кто делится реальной инфой и опытом, упорно туля свои бредовые нарративы найди хоть одно свое информативное и не оффтопное сообщение в этой теме ты безработное и закомплексованное брехло