Додано: Пон 10 січ, 2022 15:30

Faceless написав: Риск нарваться на тех, кто свалит не заплатив, еще и прхватив чего из квартиры, или сдаст в субаренду, или устроит на квартире ночлежку для табора - куда выше в низкобюджетном сегменте. В принципе проблемы с оплатой в низкобюджетном сегменте куда чаще.

Риск нарваться на тех, кто свалит не заплатив, еще и прхватив чего из квартиры, или сдаст в субаренду, или устроит на квартире ночлежку для табора - куда выше в низкобюджетном сегменте. В принципе проблемы с оплатой в низкобюджетном сегменте куда чаще.

проблема с оплатой да, но есть залог, задержали оплату - вычел из залога задержку и ногой под зад. Закон на стороне арендодателя.А в субаренду как раз интереснее сдавать то что подороже, чем конуру за 5 копеек. В трёшку быстрее приведут "цыганский табор" чем в кавалирку, не каждый согласиться жить один на 12м2 площади, не то что туда табор заселить, девушку привести стыдно.Про стоимость техники выше писал, какая техника в кавалирку, минихолодильник, два смесителя, конвектор и чайник? Это ж эконом сегмент, туда даже стиралка не нужна. Соответственно ущерба могут причинить меньше.