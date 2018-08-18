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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Да нет, неадекватов и кидал в низкобюджетном сегменте куда больше.
простой пример продаёте вы Ланос и новый БМВ/Лексус, что кидалам более интересно? Только не говорите что кидалы по недвижимости именно помойками больше интересуются. Кидалы везде одинаковые, любят роскошную жизнь за чужой счет. Если и будут отжимать/продавать по поддельным документам, скорее всего то, что подороже, чем кавалирки, которые за 850 уе у застройщика не сильно покупают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:18

  ritter написав:Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора:
ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова)
Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту)
Площадь: 40,9 м2
Стоимость: $29 000 ($709 за метр)

В квартире Дима сделал ремонт.
Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время.
В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр)
Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени.
Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца

В итоге квартиру продали за $42 900
На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)

➡️Итого:
Общий срок проекта: 144 дня
Прибыль: $5 800
Общая доходность: 15,6%
Доходность в годовых: 39%

Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]


интересно, а чего при расчёте прибыли человечек не посчитал своё потраченное время ?
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:20

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Да нет, неадекватов и кидал в низкобюджетном сегменте куда больше.
простой пример продаёте вы Ланос и новый БМВ/Лексус, что кидалам более интересно? Только не говорите что кидалы по недвижимости именно помойками больше интересуются. Кидалы везде одинаковые, любят роскошную жизнь за чужой счет. Если и будут отжимать/продавать по поддельным документам, скорее всего то, что подороже, чем кавалирки, которые за 850 уе у застройщика не сильно покупают.

Речь не о продаже, при чем тут это вообще.
Риск нарваться на тех, кто свалит не заплатив, еще и прхватив чего из квартиры, или сдаст в субаренду, или устроит на квартире ночлежку для табора - куда выше в низкобюджетном сегменте. В принципе проблемы с оплатой в низкобюджетном сегменте куда чаще.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ritter написав:Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени.
Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца
  ritter написав:Прибыль: $5 800

Итого, если взять стоимость собственного времени, то прибыли - около 0, а то и в минусе. Ну или если это занятие и рассматривать как основной источник дохода, то эквивалент работы по найму за 1,6 к в мес
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Риск нарваться на тех, кто свалит не заплатив, еще и прхватив чего из квартиры, или сдаст в субаренду, или устроит на квартире ночлежку для табора - куда выше в низкобюджетном сегменте. В принципе проблемы с оплатой в низкобюджетном сегменте куда чаще.
проблема с оплатой да, но есть залог, задержали оплату - вычел из залога задержку и ногой под зад. Закон на стороне арендодателя.

А в субаренду как раз интереснее сдавать то что подороже, чем конуру за 5 копеек. В трёшку быстрее приведут "цыганский табор" чем в кавалирку, не каждый согласиться жить один на 12м2 площади, не то что туда табор заселить, девушку привести стыдно.

Про стоимость техники выше писал, какая техника в кавалирку, минихолодильник, два смесителя, конвектор и чайник? Это ж эконом сегмент, туда даже стиралка не нужна. Соответственно ущерба могут причинить меньше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:37

  Faceless написав:
  ritter написав:Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени.
Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца
  ritter написав:Прибыль: $5 800

Итого, если взять стоимость собственного времени, то прибыли - около 0, а то и в минусе. Ну или если это занятие и рассматривать как основной источник дохода, то эквивалент работы по найму за 1,6 к в мес

только при этом оперируешь ещё своей тридцаткой денег... вообще кейс нищебродский
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:проблема с оплатой да, но есть залог, задержали оплату - вычел из залога задержку и ногой под зад. Закон на стороне арендодателя.

Вот только в низкобюджетном сегменте это регулярно, придется или периодически мириться с задержками, или будут постоянные простои и поиски новых арендаторов
  vitaliian написав:А в субаренду как раз интереснее сдавать то что подороже, чем конуру за 5 копеек. В трёшку быстрее приведут "цыганский табор" чем в кавалирку, не каждый согласиться жить один на 12м2 площади, не то что туда табор заселить.

Убиая трешка в хруще и условная кавалирка в опе мира - примерно один сегмент.
А речь о том, что в принципе разная ЦА и разный контингент арендаторов, на кавалирку в опе мира и на нормальный новострой с хорошим ремонтом, и по менталитету, и по стабильности и уровню доходов, и по проблемности в целом
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а вот как вы себе представляете жизнь в 12 метрах?
да эта «кавалирка» через пару месяцев превратится в логово дикого зверя, кому и за сколько ты потом ее сдашь, да и кому вообще можно сдать этот ужас?
полно хрущей и комнат в хрущах в абсолютно нормальных местах в этом бюджете, или дешевле, вы фотки флаевских нор видели?
что туда поместится кроме кедов?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:45

  Унуноктий написав:только при этом оперируешь ещё своей тридцаткой денег... вообще кейс нищебродский


Я ж пишу - це для Долярчика. Він переважно в цьому сегменті оперує
ritter
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  kingkongovets написав:Зображення

Сучасна людина тут еще балкончик доделает и застеклит :lol:

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