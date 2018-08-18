Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Да нет, неадекватов и кидал в низкобюджетном сегменте куда больше.
простой пример продаёте вы Ланос и новый БМВ/Лексус, что кидалам более интересно? Только не говорите что кидалы по недвижимости именно помойками больше интересуются. Кидалы везде одинаковые, любят роскошную жизнь за чужой счет. Если и будут отжимать/продавать по поддельным документам, скорее всего то, что подороже, чем кавалирки, которые за 850 уе у застройщика не сильно покупают.
ritter написав:Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора: ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова) Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту) Площадь: 40,9 м2 Стоимость: $29 000 ($709 за метр)
В квартире Дима сделал ремонт. Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время. В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр) Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени. Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца
В итоге квартиру продали за $42 900 На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)
➡️Итого: Общий срок проекта: 144 дня Прибыль: $5 800 Общая доходность: 15,6% Доходность в годовых: 39%
Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]
интересно, а чего при расчёте прибыли человечек не посчитал своё потраченное время ?
Faceless написав:Да нет, неадекватов и кидал в низкобюджетном сегменте куда больше.
простой пример продаёте вы Ланос и новый БМВ/Лексус, что кидалам более интересно? Только не говорите что кидалы по недвижимости именно помойками больше интересуются. Кидалы везде одинаковые, любят роскошную жизнь за чужой счет. Если и будут отжимать/продавать по поддельным документам, скорее всего то, что подороже, чем кавалирки, которые за 850 уе у застройщика не сильно покупают.
Речь не о продаже, при чем тут это вообще. Риск нарваться на тех, кто свалит не заплатив, еще и прхватив чего из квартиры, или сдаст в субаренду, или устроит на квартире ночлежку для табора - куда выше в низкобюджетном сегменте. В принципе проблемы с оплатой в низкобюджетном сегменте куда чаще.
ritter написав:Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени. Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца
ritter написав:Прибыль: $5 800
Итого, если взять стоимость собственного времени, то прибыли - около 0, а то и в минусе. Ну или если это занятие и рассматривать как основной источник дохода, то эквивалент работы по найму за 1,6 к в мес
Faceless написав:Риск нарваться на тех, кто свалит не заплатив, еще и прхватив чего из квартиры, или сдаст в субаренду, или устроит на квартире ночлежку для табора - куда выше в низкобюджетном сегменте. В принципе проблемы с оплатой в низкобюджетном сегменте куда чаще.
проблема с оплатой да, но есть залог, задержали оплату - вычел из залога задержку и ногой под зад. Закон на стороне арендодателя.
А в субаренду как раз интереснее сдавать то что подороже, чем конуру за 5 копеек. В трёшку быстрее приведут "цыганский табор" чем в кавалирку, не каждый согласиться жить один на 12м2 площади, не то что туда табор заселить, девушку привести стыдно.
Про стоимость техники выше писал, какая техника в кавалирку, минихолодильник, два смесителя, конвектор и чайник? Это ж эконом сегмент, туда даже стиралка не нужна. Соответственно ущерба могут причинить меньше.
ritter написав:Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени. Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца
ritter написав:Прибыль: $5 800
Итого, если взять стоимость собственного времени, то прибыли - около 0, а то и в минусе. Ну или если это занятие и рассматривать как основной источник дохода, то эквивалент работы по найму за 1,6 к в мес
только при этом оперируешь ещё своей тридцаткой денег... вообще кейс нищебродский
vitaliian написав:проблема с оплатой да, но есть залог, задержали оплату - вычел из залога задержку и ногой под зад. Закон на стороне арендодателя.
Вот только в низкобюджетном сегменте это регулярно, придется или периодически мириться с задержками, или будут постоянные простои и поиски новых арендаторов
vitaliian написав:А в субаренду как раз интереснее сдавать то что подороже, чем конуру за 5 копеек. В трёшку быстрее приведут "цыганский табор" чем в кавалирку, не каждый согласиться жить один на 12м2 площади, не то что туда табор заселить.
Убиая трешка в хруще и условная кавалирка в опе мира - примерно один сегмент. А речь о том, что в принципе разная ЦА и разный контингент арендаторов, на кавалирку в опе мира и на нормальный новострой с хорошим ремонтом, и по менталитету, и по стабильности и уровню доходов, и по проблемности в целом
а вот как вы себе представляете жизнь в 12 метрах? да эта «кавалирка» через пару месяцев превратится в логово дикого зверя, кому и за сколько ты потом ее сдашь, да и кому вообще можно сдать этот ужас? полно хрущей и комнат в хрущах в абсолютно нормальных местах в этом бюджете, или дешевле, вы фотки флаевских нор видели? что туда поместится кроме кедов?