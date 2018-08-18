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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9266926792689269

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:52

  ritter написав:
  vitaliian написав:ritter ещё бы фото ремонта за 7куе.. по ссылке я не нашел.


Нові хазяї проти публікації...
так написано у коментах


Да бред это все, 7ке? Этого хватит только на отделку и то самую дешевую, а мебель? Просто кто-то расчитывает поднять такими цифрами просмотры на ютуб - вот и весь секрет.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:55

  ritter написав:
  vitaliian написав:ritter ещё бы фото ремонта за 7куе.. по ссылке я не нашел.


Нові хазяї проти публікації...
так написано у коментах

Тогда публикация на тему чьих то фантазий, я допускаю такие ремонты бывают, но на цену влияют всё же приличные ремонты, а не краской по газоблоку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:58

  kingkongovets написав:провокатор тут ты - шо ты тут вообще делаешь, если реально дупля в теме не рубишь?
какой нах спортивный интерес, если тебя чуть не каждый день ловят на подлоге и манипуляциях?
причем ты, обосравшись
по полной, продолжаешь
открыто хамить и оскорблять тех, кто делится реальной инфой и опытом, упорно туля свои бредовые нарративы
найди хоть одно свое информативное и не оффтопное сообщение в этой теме
ты безработное и закомплексованное брехло


Хамло ворвалось в чужой спор оскорблениями. Оно же, брехло, оболгало собеседника. Оно же, трепло, не написало ни слова по сути спора... Так и живем :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:а вот как вы себе представляете жизнь в 12 метрах?
да эта «кавалирка» через пару месяцев превратится в логово дикого зверя, кому и за сколько ты потом ее сдашь, да и кому вообще можно сдать этот ужас?
полно хрущей и комнат в хрущах в абсолютно нормальных местах в этом бюджете, или дешевле, вы фотки флаевских нор видели?
что туда поместится кроме кедов?

А карлики? Зачем им платить за лишние метры
Зображення
даже карликам нужны шкафы чтобы хранить свое барахло
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:04

  Sidus написав:
  ritter написав:
  vitaliian написав:ritter ещё бы фото ремонта за 7куе.. по ссылке я не нашел.


Нові хазяї проти публікації...
так написано у коментах


Да бред это все, 7ке? Этого хватит только на отделку и то самую дешевую, а мебель? Просто кто-то расчитывает поднять такими цифрами просмотры на ютуб - вот и весь секрет.


Це не ютуб - телеграм-канал. І ціни не сьогоднішні. І місто - не Київ. І кейс не для Вас. І вірити нікому не треба. Everybody lies
ritter
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:32

  zРадио написав:
  flyman написав:Влад, чим більше ризикових активів в портфелі, тим менше сумарний ризик (волатильність портфеля вираховується як квадратний корінь суми квадратів окремих волательностей).

Якщо маєте інженерну освіту, то згадайте розрахунок розмірного ланцюга. Щось подібне є при розрахунку інвест портфеля.

В результаті ризиковість портфеля високоризових активів буде меншою чим ризиковість одного низькоризикованого актива, а дохідність вища


Вы не объясните это гуманитарию, который, считая деньги, полученные с первой аренды, возомнил себя математиком. А затем, окрыленный успехом популярного на фоне риелторов автора ветки о недвижимости, решил, что с математиками он способен еще и спорить

смешно читать теоретиков с какого то перепугу возомнивших себя гуру-практиками)
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