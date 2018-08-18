Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:провокатор тут ты - шо ты тут вообще делаешь, если реально дупля в теме не рубишь? какой нах спортивный интерес, если тебя чуть не каждый день ловят на подлоге и манипуляциях? причем ты, обосравшись по полной, продолжаешь открыто хамить и оскорблять тех, кто делится реальной инфой и опытом, упорно туля свои бредовые нарративы найди хоть одно свое информативное и не оффтопное сообщение в этой теме ты безработное и закомплексованное брехло
Хамло ворвалось в чужой спор оскорблениями. Оно же, брехло, оболгало собеседника. Оно же, трепло, не написало ни слова по сути спора... Так и живем
kingkongovets написав:а вот как вы себе представляете жизнь в 12 метрах? да эта «кавалирка» через пару месяцев превратится в логово дикого зверя, кому и за сколько ты потом ее сдашь, да и кому вообще можно сдать этот ужас? полно хрущей и комнат в хрущах в абсолютно нормальных местах в этом бюджете, или дешевле, вы фотки флаевских нор видели? что туда поместится кроме кедов?
А карлики? Зачем им платить за лишние метры
даже карликам нужны шкафы чтобы хранить свое барахло
flyman написав:Влад, чим більше ризикових активів в портфелі, тим менше сумарний ризик (волатильність портфеля вираховується як квадратний корінь суми квадратів окремих волательностей).
Якщо маєте інженерну освіту, то згадайте розрахунок розмірного ланцюга. Щось подібне є при розрахунку інвест портфеля.
В результаті ризиковість портфеля високоризових активів буде меншою чим ризиковість одного низькоризикованого актива, а дохідність вища
Вы не объясните это гуманитарию, который, считая деньги, полученные с первой аренды, возомнил себя математиком. А затем, окрыленный успехом популярного на фоне риелторов автора ветки о недвижимости, решил, что с математиками он способен еще и спорить
смешно читать теоретиков с какого то перепугу возомнивших себя гуру-практиками)