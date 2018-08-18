Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:провокатор тут ты - шо ты тут вообще делаешь, если реально дупля в теме не рубишь? какой нах спортивный интерес, если тебя чуть не каждый день ловят на подлоге и манипуляциях? причем ты, обосравшись по полной, продолжаешь открыто хамить и оскорблять тех, кто делится реальной инфой и опытом, упорно туля свои бредовые нарративы найди хоть одно свое информативное и не оффтопное сообщение в этой теме ты безработное и закомплексованное брехло
Хамло ворвалось в чужой спор оскорблениями. Оно же, брехло, оболгало собеседника. Оно же, трепло, не написало ни слова по сути спора... Так и живем
kingkongovets написав:а вот как вы себе представляете жизнь в 12 метрах? да эта «кавалирка» через пару месяцев превратится в логово дикого зверя, кому и за сколько ты потом ее сдашь, да и кому вообще можно сдать этот ужас? полно хрущей и комнат в хрущах в абсолютно нормальных местах в этом бюджете, или дешевле, вы фотки флаевских нор видели? что туда поместится кроме кедов?
А карлики? Зачем им платить за лишние метры
даже карликам нужны шкафы чтобы хранить свое барахло
flyman написав:Влад, чим більше ризикових активів в портфелі, тим менше сумарний ризик (волатильність портфеля вираховується як квадратний корінь суми квадратів окремих волательностей).
Якщо маєте інженерну освіту, то згадайте розрахунок розмірного ланцюга. Щось подібне є при розрахунку інвест портфеля.
В результаті ризиковість портфеля високоризових активів буде меншою чим ризиковість одного низькоризикованого актива, а дохідність вища
Вы не объясните это гуманитарию, который, считая деньги, полученные с первой аренды, возомнил себя математиком. А затем, окрыленный успехом популярного на фоне риелторов автора ветки о недвижимости, решил, что с математиками он способен еще и спорить
смешно читать теоретиков с какого то перепугу возомнивших себя гуру-практиками)
ritter написав:Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю???
Реальний одеський досвід:
[*]Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.
Сколько можно заработать?
Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).
Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора: ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова) Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту) Площадь: 40,9 м2 Стоимость: $29 000 ($709 за метр)
В квартире Дима сделал ремонт. Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время. В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр) Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени. Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца
В итоге квартиру продали за $42 900 На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)
➡️Итого: Общий срок проекта: 144 дня Прибыль: $5 800 Общая доходность: 15,6% Доходность в годовых: 39%
Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]
Это не инвестиция и доходность, а просто чувак себе за 37000 уе купил работу на 5 месяцев с доходом менее 1200 мес