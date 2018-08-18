Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ritter написав:Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю???
Реальний одеський досвід:
[*]Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.
Сколько можно заработать?
Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).
Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора: ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова) Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту) Площадь: 40,9 м2 Стоимость: $29 000 ($709 за метр)
В квартире Дима сделал ремонт. Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время. В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр) Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени. Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца
В итоге квартиру продали за $42 900 На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)
➡️Итого: Общий срок проекта: 144 дня Прибыль: $5 800 Общая доходность: 15,6% Доходность в годовых: 39%
Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]
Это не инвестиция и доходность, а просто чувак себе за 37000 уе купил работу на 5 месяцев с доходом менее 1200 мес
ritter написав:Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю???
Реальний одеський досвід:
[*]Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.
Сколько можно заработать?
Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).
Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора: ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова) Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту) Площадь: 40,9 м2 Стоимость: $29 000 ($709 за метр)
В квартире Дима сделал ремонт. Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время. В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр) Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени. Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца
В итоге квартиру продали за $42 900 На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)
➡️Итого: Общий срок проекта: 144 дня Прибыль: $5 800 Общая доходность: 15,6% Доходность в годовых: 39%
Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]
Это не инвестиция и доходность, а просто чувак себе за 37000 уе купил работу на 5 месяцев с доходом менее 1200 мес
ritter написав:Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю.
[*]Реальний одеський досвід:
Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.
Сколько можно заработать?
Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).
Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора: ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова) Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту) Площадь: 40,9 м2 Стоимость: $29 000 ($709 за метр)
В квартире Дима сделал ремонт. Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время. В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр) Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени. Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца
В итоге квартиру продали за $42 900 На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)
➡️Итого: Общий срок проекта: 144 дня Прибыль: $5 800 Общая доходность: 15,6% Доходность в годовых: 39%
Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]
Таке запитання, по чім робочий час інвестора. Чи він працює задармо, бо не на дядю, а на себе, і як самозайнятий, може вартість свого часу не рахувати.
Якби інвестор 5 місяців працював на дядю із з.п. в $1200 то заробив би більше, при меншому геморі при 0 інвестиціях грошима.
Ну, як так - все знати про Долярчика і не порахувати докінця математично, чи вигідно і на скільки?
Тож, докинув вхідних: ✓ самозайнятість/бізнес приносить дохід 700$/міс ✓ ремонт би зробив за 2міс - якщо працювати самому 28днів/міс і тільки 20% всіх робіт доручити майстрам. А якщо навпаки, майстрам доручити 80% роботи, а самому 20% - то я ще міг би в себе в бізнесі працювати по 3 дні/тиждень!(відповідю, ще б заробив би в себе 300-350$/міс) ✓✓✓✓✓ Тож тепер зробіть хтось правильного підрахуя!
ritter написав:Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю???
Реальний одеський досвід:
[*]Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.
Сколько можно заработать?
Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).
Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора: ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова) Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту) Площадь: 40,9 м2 Стоимость: $29 000 ($709 за метр)
В квартире Дима сделал ремонт. Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время. В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр) Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени. Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца
В итоге квартиру продали за $42 900 На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)
➡️Итого: Общий срок проекта: 144 дня Прибыль: $5 800 Общая доходность: 15,6% Доходность в годовых: 39%
Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]
Это не инвестиция и доходность, а просто чувак себе за 37000 уе купил работу на 5 месяцев с доходом менее 1200 мес
Ну і нормас👍 - якщо врахувати те, що в умовного Долярчика дохід 700$/міс А так, тут зразу 1,5-місячний дохід на місяць! - це УСПІХ!
ritter написав:Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю???
Реальний одеський досвід:
[*]Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.
Сколько можно заработать?
Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).
Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора: ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова) Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту) Площадь: 40,9 м2 Стоимость: $29 000 ($709 за метр)
В квартире Дима сделал ремонт. Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время. В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр) Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени. Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца
В итоге квартиру продали за $42 900 На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)
➡️Итого: Общий срок проекта: 144 дня Прибыль: $5 800 Общая доходность: 15,6% Доходность в годовых: 39%
Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]
Это не инвестиция и доходность, а просто чувак себе за 37000 уе купил работу на 5 месяцев с доходом менее 1200 мес
Ну і нормас👍 - якщо врахувати те, що в умовного Долярчика дохід 700$/міс А так, тут зразу 1,5-місячний дохід на місяць! - це УСПІХ!
Так що, пане Долярчику, робитимете ремонт у своїй смарт-квартирі, чи продаватимете за переуступкою?
kingkongovets написав:мой тебе совет - забудь про лендлордство, не по тебе пока эта шапка, продай обе свои прелести и купи своей семье нормальную квартиру
1. Як можна знати, чи на мене ця шапка, чи ні - жодного разу не примірявши її на себе? 2. Моя сім'я живе у нормальній квартирі. Всім - зручно. Переважно і так всі тусуються на кухні, а по кімнатах - не часто розходяться. То навіщо купувати більшу квартиру, що би що? Життя - швидко плине.... - і біля батьків (в сучасному світі) зовсім не часто залишаються діти!