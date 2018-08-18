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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9267926892699270>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:25

  ritter написав:Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю???

Реальний одеський досвід:

[*]Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.

Сколько можно заработать?

Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).

Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора:
ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова)
Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту)
Площадь: 40,9 м2
Стоимость: $29 000 ($709 за метр)

В квартире Дима сделал ремонт.
Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время.
В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр)
Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени.
Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца

В итоге квартиру продали за $42 900
На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)

➡️Итого:
Общий срок проекта: 144 дня
Прибыль: $5 800
Общая доходность: 15,6%
Доходность в годовых: 39%

Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]

Это не инвестиция и доходность, а просто чувак себе за 37000 уе купил работу на 5 месяцев с доходом менее 1200 мес
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Опалюють квартири дровами й не знають, куди зливається каналізація – репортаж із незаконного ЖК

https://www.the-village.com.ua/village/ ... K91ONFdDUo
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:49

  kingkongovets написав:Опалюють квартири дровами й не знають, куди зливається каналізація – репортаж із незаконного ЖК

https://www.the-village.com.ua/village/ ... K91ONFdDUo

Демиевский квартал - самая законная и безобидная стройка Войцеха. Когда-то пересекался с ними по Аркаде.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:50

  Kostia написав:
  ritter написав:Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю???

Реальний одеський досвід:

[*]Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.

Сколько можно заработать?

Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).

Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора:
ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова)
Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту)
Площадь: 40,9 м2
Стоимость: $29 000 ($709 за метр)

В квартире Дима сделал ремонт.
Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время.
В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр)
Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени.
Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца

В итоге квартиру продали за $42 900
На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)

➡️Итого:
Общий срок проекта: 144 дня
Прибыль: $5 800
Общая доходность: 15,6%
Доходность в годовых: 39%

Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]

Это не инвестиция и доходность, а просто чувак себе за 37000 уе купил работу на 5 месяцев с доходом менее 1200 мес

Все так. На 120%
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:50

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  flyman написав:
  ritter написав:Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю.

[*]Реальний одеський досвід:

Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.

Сколько можно заработать?

Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).

Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора:
ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова)
Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту)
Площадь: 40,9 м2
Стоимость: $29 000 ($709 за метр)

В квартире Дима сделал ремонт.
Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время.
В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр)
Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени.
Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца

В итоге квартиру продали за $42 900
На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)

➡️Итого:
Общий срок проекта: 144 дня
Прибыль: $5 800
Общая доходность: 15,6%
Доходность в годовых: 39%

Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]

Таке запитання, по чім робочий час інвестора. Чи він працює задармо, бо не на дядю, а на себе, і як самозайнятий, може вартість свого часу не рахувати.

Якби інвестор 5 місяців працював на дядю із з.п. в $1200 то заробив би більше, при меншому геморі при 0 інвестиціях грошима.

Ну, як так - все знати про Долярчика і не порахувати докінця математично, чи вигідно і на скільки? :D

Тож, докинув вхідних:
✓ самозайнятість/бізнес приносить дохід 700$/міс
✓ ремонт би зробив за 2міс - якщо працювати самому 28днів/міс і тільки 20% всіх робіт доручити майстрам. А якщо навпаки, майстрам доручити 80% роботи, а самому 20% - то я ще міг би в себе в бізнесі працювати по 3 дні/тиждень!(відповідю, ще б заробив би в себе 300-350$/міс)
✓✓✓✓✓
Тож тепер зробіть хтось правильного підрахуя! :D
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:57

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Kostia написав:
  ritter написав:Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю???

Реальний одеський досвід:

[*]Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.

Сколько можно заработать?

Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).

Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора:
ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова)
Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту)
Площадь: 40,9 м2
Стоимость: $29 000 ($709 за метр)

В квартире Дима сделал ремонт.
Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время.
В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр)
Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени.
Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца

В итоге квартиру продали за $42 900
На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)

➡️Итого:
Общий срок проекта: 144 дня
Прибыль: $5 800
Общая доходность: 15,6%
Доходность в годовых: 39%

Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]

Это не инвестиция и доходность, а просто чувак себе за 37000 уе купил работу на 5 месяцев с доходом менее 1200 мес

Ну і нормас👍 - якщо врахувати те, що в умовного Долярчика дохід 700$/міс :mrgreen:
А так, тут зразу 1,5-місячний дохід на місяць! - це УСПІХ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а говорят в украине переоцененное и недоступное жилье

зы:
долярчик, мой тебе совет - забудь про лендлордство, не по тебе пока эта шапка, продай обе свои прелести и купи своей семье нормальную квартиру
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:13

  Успіх написав:
  Kostia написав:
  ritter написав:Інформація для Долярчика, який менжується між варіантами: що робити зі своєю прєлєстю???

Реальний одеський досвід:

[*]Один из способов заработать деньги на недвижимости (https://t.me/FridaySerhii/213) — купить квартиру в сданном доме без ремонта > сделать в ней ремонт > продать квартиру с ремонтом, но дороже.

Сколько можно заработать?

Считаю на примере моего знакомого, который именно по этой схеме продал квартиру в начале ноября. Кстати, в Кадоре мы снимали обзор как раз на эту квартиру (еще без ремонта). Обзор можно посмотреть по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=MC9EknHxnPA).

Итак, Дима купил квартиру в июне 2021 у инвестора:
ЖК 54 Жемчужина (Поселок Котовского, ул.Сахарова)
Дом уже был сдан (квартира готова к ремонту)
Площадь: 40,9 м2
Стоимость: $29 000 ($709 за метр)

В квартире Дима сделал ремонт.
Так как была цель сделать ремонт (https://t.me/FridaySerhii/271) максимально выгодно, он сам выступал в качестве прораба и сам искал подрядчиков на разные виды работ. В общем — экономил деньги и тратил время.
В конечном счете ремонт удалось сделать за $7 100 ( $174 за метр)
Ремонт получился действительно недорогим, но пришлось на него тратить много своего времени.
Срок выполнения ремонта — 3,5 месяца

В итоге квартиру продали за $42 900
На поиск клиента ушло еще 1,5 месяца и около $1 000 (переоформление, реклама объекта и другие расходы)

➡️Итого:
Общий срок проекта: 144 дня
Прибыль: $5 800
Общая доходность: 15,6%
Доходность в годовых: 39%

Подробный расчет окупаемости инвестиции — см. на изображении ниже.[*]

Это не инвестиция и доходность, а просто чувак себе за 37000 уе купил работу на 5 месяцев с доходом менее 1200 мес

Ну і нормас👍 - якщо врахувати те, що в умовного Долярчика дохід 700$/міс :mrgreen:
А так, тут зразу 1,5-місячний дохід на місяць! - це УСПІХ! :D


Так що, пане Долярчику, робитимете ремонт у своїй смарт-квартирі, чи продаватимете за переуступкою?
ritter
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:15

За крок до перевороту думок©

  kingkongovets написав:мой тебе совет - забудь про лендлордство, не по тебе пока эта шапка, продай обе свои прелести и купи своей семье нормальную квартиру

1. Як можна знати, чи на мене ця шапка, чи ні - жодного разу не примірявши її на себе? :)
2. Моя сім'я живе у нормальній квартирі. Всім - зручно. Переважно і так всі тусуються на кухні, а по кімнатах - не часто розходяться.
То навіщо купувати більшу квартиру, що би що?
Життя - швидко плине.... - і біля батьків (в сучасному світі) зовсім не часто залишаються діти!
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