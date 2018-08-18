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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9267926892699270

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ritter написав:Так що, пане Долярчику, робитимете ремонт у своїй смарт-квартирі, чи продаватимете за переуступкою?

Навесні - буду вирішувати остаточно.
Бо на моменті 50/50 - зовсім не можу визначитись...
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:26

  Ромасик написав:
  kingkongovets написав:Опалюють квартири дровами й не знають, куди зливається каналізація – репортаж із незаконного ЖК

https://www.the-village.com.ua/village/ ... K91ONFdDUo

Демиевский квартал - самая законная и безобидная стройка Войцеха. Когда-то пересекался с ними по Аркаде.

Самая относительно безобидная - Мегасити, и то треш трешовый
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:29

  sequence написав:
  Kostia написав:..
Нет соседей сверху, лучше вид, чище воздух. В общем спросите у львиной доли застройщиков почему существует коэф эажности, который с каждым этажом выше (не считая первого)

самый верхний этаж в натуре для бАгатых, так как топить приходится больше из-за отсутствия соседей сверху.


проблема которую можно решить деньгами - это не проблема. мудак сосед сверху в 1000 раз хуже текущей крыши и бОльших затрат на отопление
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:31

  kingkongovets написав:а говорят в украине переоцененное и недоступное жилье

зы:
долярчик, мой тебе совет - забудь про лендлордство, не по тебе пока эта шапка, продай обе свои прелести и купи своей семье нормальную квартиру

Кинг, Вы понимаете что хотите лишить и Флая и Долярчика мечты? ;) А мечта - это из бесценного )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:58

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Риск нарваться на тех, кто свалит не заплатив, еще и прхватив чего из квартиры, или сдаст в субаренду, или устроит на квартире ночлежку для табора - куда выше в низкобюджетном сегменте. В принципе проблемы с оплатой в низкобюджетном сегменте куда чаще.
проблема с оплатой да, но есть залог, задержали оплату - вычел из залога задержку и ногой под зад. Закон на стороне арендодателя.

А в субаренду как раз интереснее сдавать то что подороже, чем конуру за 5 копеек. В трёшку быстрее приведут "цыганский табор" чем в кавалирку, не каждый согласиться жить один на 12м2 площади, не то что туда табор заселить, девушку привести стыдно.

Про стоимость техники выше писал, какая техника в кавалирку, минихолодильник, два смесителя, конвектор и чайник? Это ж эконом сегмент, туда даже стиралка не нужна. Соответственно ущерба могут причинить меньше.


Подранные ножницами обои, побитая в паре мест эмаль на ванной, не возращенные ключи от входных дверей - это пустяки, дело житейское..

Это результат выселения из квартиры неадекватов, которые завели кошку, что случайно обнаружилось.

Где-то на 5-6 залогов получилось
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:19

  Sidus написав:
  ritter написав:
  vitaliian написав:ritter ещё бы фото ремонта за 7куе.. по ссылке я не нашел.


Нові хазяї проти публікації...
так написано у коментах


Да бред это все, 7ке? Этого хватит только на отделку и то самую дешевую, а мебель? Просто кто-то расчитывает поднять такими цифрами просмотры на ютуб - вот и весь секрет.

Да тут суть в другом. Цены росли и он поднял бы эти деньги и без ремонта, просто на перепродаже
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:
  kingkongovets написав:а говорят в украине переоцененное и недоступное жилье

зы:
долярчик, мой тебе совет - забудь про лендлордство, не по тебе пока эта шапка, продай обе свои прелести и купи своей семье нормальную квартиру

Кинг, Вы понимаете что хотите лишить и Флая и Долярчика мечты? ;) А мечта - это из бесценного )
та уж лучше я, чем жизнь потом несгрупированных приземлит
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:28

  stm написав:
  kingkongovets написав:а говорят в украине переоцененное и недоступное жилье

зы:
долярчик, мой тебе совет - забудь про лендлордство, не по тебе пока эта шапка, продай обе свои прелести и купи своей семье нормальную квартиру

Кинг, Вы понимаете что хотите лишить и Флая и Долярчика мечты? ;) А мечта - это из бесценного )

Яким чином, ліквідує метро/ШРТ в Києві?
flyman
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