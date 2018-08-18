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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:22
ritter написав:
Так що, пане Долярчику, робитимете ремонт у своїй смарт-квартирі, чи продаватимете за переуступкою?
Навесні - буду вирішувати остаточно.
Бо на моменті 50/50 - зовсім не можу визначитись...
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Додано: Пон 10 січ, 2022 19:26
Ромасик написав:
Демиевский квартал - самая законная и безобидная стройка Войцеха. Когда-то пересекался с ними по Аркаде.
Самая относительно безобидная - Мегасити, и то треш трешовый
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Додано: Пон 10 січ, 2022 19:29
sequence написав: Kostia написав:
..
Нет соседей сверху, лучше вид, чище воздух. В общем спросите у львиной доли застройщиков почему существует коэф эажности, который с каждым этажом выше (не считая первого)
самый верхний этаж в натуре для бАгатых, так как топить приходится больше из-за отсутствия соседей сверху.
проблема которую можно решить деньгами - это не проблема. мудак сосед сверху в 1000 раз хуже текущей крыши и бОльших затрат на отопление
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Додано: Пон 10 січ, 2022 19:31
kingkongovets написав:
а говорят в украине переоцененное и недоступное жилье
зы:
долярчик, мой тебе совет - забудь про лендлордство, не по тебе пока эта шапка, продай обе свои прелести и купи своей семье нормальную квартиру
Кинг, Вы понимаете что хотите лишить и Флая и Долярчика мечты?
А мечта - это из бесценного )
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Додано: Пон 10 січ, 2022 19:58
vitaliian написав: Faceless написав:
Риск нарваться на тех, кто свалит не заплатив, еще и прхватив чего из квартиры, или сдаст в субаренду, или устроит на квартире ночлежку для табора - куда выше в низкобюджетном сегменте. В принципе проблемы с оплатой в низкобюджетном сегменте куда чаще.
проблема с оплатой да, но есть залог, задержали оплату - вычел из залога задержку и ногой под зад. Закон на стороне арендодателя.
А в субаренду как раз интереснее сдавать то что подороже, чем конуру за 5 копеек. В трёшку быстрее приведут "цыганский табор" чем в кавалирку, не каждый согласиться жить один на 12м2 площади, не то что туда табор заселить, девушку привести стыдно.
Про стоимость техники выше писал, какая техника в кавалирку, минихолодильник, два смесителя, конвектор и чайник? Это ж эконом сегмент, туда даже стиралка не нужна. Соответственно ущерба могут причинить меньше.
Подранные ножницами обои, побитая в паре мест эмаль на ванной, не возращенные ключи от входных дверей - это пустяки, дело житейское..
Это результат выселения из квартиры неадекватов, которые завели кошку, что случайно обнаружилось.
Где-то на 5-6 залогов получилось
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Додано: Пон 10 січ, 2022 20:19
Sidus написав: ritter написав: vitaliian написав:ritter
ещё бы фото ремонта за 7куе.. по ссылке я не нашел.
Нові хазяї проти публікації...
так написано у коментах
Да бред это все, 7ке? Этого хватит только на отделку и то самую дешевую, а мебель? Просто кто-то расчитывает поднять такими цифрами просмотры на ютуб - вот и весь секрет.
Да тут суть в другом. Цены росли и он поднял бы эти деньги и без ремонта, просто на перепродаже
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Додано: Пон 10 січ, 2022 20:27
stm написав: kingkongovets написав:
а говорят в украине переоцененное и недоступное жилье
зы:
долярчик, мой тебе совет - забудь про лендлордство, не по тебе пока эта шапка, продай обе свои прелести и купи своей семье нормальную квартиру
Кинг, Вы понимаете что хотите лишить и Флая и Долярчика мечты?
А мечта - это из бесценного )
та уж лучше я, чем жизнь потом несгрупированных приземлит
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Додано: Пон 10 січ, 2022 20:28
stm написав: kingkongovets написав:
а говорят в украине переоцененное и недоступное жилье
зы:
долярчик, мой тебе совет - забудь про лендлордство, не по тебе пока эта шапка, продай обе свои прелести и купи своей семье нормальную квартиру
Кинг, Вы понимаете что хотите лишить и Флая и Долярчика мечты?
А мечта - это из бесценного )
Яким чином, ліквідує метро/ШРТ в Києві?
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