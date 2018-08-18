Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:а говорят в украине переоцененное и недоступное жилье
зы: долярчик, мой тебе совет - забудь про лендлордство, не по тебе пока эта шапка, продай обе свои прелести и купи своей семье нормальную квартиру
Кинг, Вы понимаете что хотите лишить и Флая и Долярчика мечты? А мечта - это из бесценного )
Яким чином, ліквідує метро/ШРТ в Києві?
Метро имеет примерно одинаковое отношение и к Флаю, и к Долярчику. В обоих случаях оно очень далеко(конечно удаленность очень разная у них, но сути это не меняет) и не дает никаких преимуществ сдаваемому жилью. Также примерно одинаковая ситуация с ШРТ-электричками - недалеко, но пользы никакой. Зато есть шум от ЖД
Faceless написав:Да нет, неадекватов и кидал в низкобюджетном сегменте куда больше.
простой пример продаёте вы Ланос и новый БМВ/Лексус, что кидалам более интересно? Только не говорите что кидалы по недвижимости именно помойками больше интересуются. Кидалы везде одинаковые, любят роскошную жизнь за чужой счет. Если и будут отжимать/продавать по поддельным документам, скорее всего то, что подороже, чем кавалирки, которые за 850 уе у застройщика не сильно покупают.
Речь не о продаже, при чем тут это вообще. Риск нарваться на тех, кто свалит не заплатив, еще и прхватив чего из квартиры, или сдаст в субаренду, или устроит на квартире ночлежку для табора - куда выше в низкобюджетном сегменте. В принципе проблемы с оплатой в низкобюджетном сегменте куда чаще.
Никто не будет продавать/отжимать. Просто низкобюджетное жилье как пылесос соберет на себе все проблемные слои общества - матери-одиночки(особенно когда дети у них уже старшего школьного возраста), алкаши, наркоманы, просто лентяи. Почему новострои в хорошем месте стоят неоправданно дорого и несмотря на это их покупают? Потому что вместе с квартирой покупаешь входной билет в мир, где нет граждан, перечисленных в предыдущем предложении. Они просто не в состоянии купить это и живут там, где и жили. А если и покупают, то покупают в Ирпене, на разных Борщаговках, Трое.
Damien написав:Никто не будет продавать/отжимать. Просто низкобюджетное жилье как пылесос соберет на себе все проблемные слои общества - матери-одиночки(особенно когда дети у них уже старшего школьного возраста), алкаши, наркоманы, просто лентяи. Почему новострои в хорошем месте стоят неоправданно дорого и несмотря на это их покупают? Потому что вместе с квартирой покупаешь входной билет в мир, где нет граждан, перечисленных в предыдущем предложении. Они просто не в состоянии купить это и живут там, где и жили. А если и покупают, то покупают в Ирпене, на разных Борщаговках, Трое.
от этих ирпенских алкашей и наркоманов, накупивших здесь квартиры, я вечером по 30 минут ищу место для парковки. Жги ещё.
Damien написав:Никто не будет продавать/отжимать. Просто низкобюджетное жилье как пылесос соберет на себе все проблемные слои общества - матери-одиночки(особенно когда дети у них уже старшего школьного возраста), алкаши, наркоманы, просто лентяи. Почему новострои в хорошем месте стоят неоправданно дорого и несмотря на это их покупают? Потому что вместе с квартирой покупаешь входной билет в мир, где нет граждан, перечисленных в предыдущем предложении. Они просто не в состоянии купить это и живут там, где и жили. А если и покупают, то покупают в Ирпене, на разных Борщаговках, Трое.
от этих ирпенских алкашей и наркоманов, накупивших здесь квартиры, я вечером по 30 минут ищу место для парковки. Жги ещё.
Т. Е. В ипене уже даже с парковкой туго и куча машин (получается загазованно)? Печалька, плюсы ещё остались какие-то?