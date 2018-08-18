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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9269927092719272>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:47

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Подскажите пожалуйста, это инстаграмный интерьер?
Стрим вести можно?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... erIndex=23
та то лишак уже
я ж про декорации писал изначально и про то шо для них локация не важна
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:02

  flyman написав:
  stm написав:
  kingkongovets написав:а говорят в украине переоцененное и недоступное жилье

зы:
долярчик, мой тебе совет - забудь про лендлордство, не по тебе пока эта шапка, продай обе свои прелести и купи своей семье нормальную квартиру

Кинг, Вы понимаете что хотите лишить и Флая и Долярчика мечты? ;) А мечта - это из бесценного )

Яким чином, ліквідує метро/ШРТ в Києві?

Метро имеет примерно одинаковое отношение и к Флаю, и к Долярчику. В обоих случаях оно очень далеко(конечно удаленность очень разная у них, но сути это не меняет) и не дает никаких преимуществ сдаваемому жилью.
Также примерно одинаковая ситуация с ШРТ-электричками - недалеко, но пользы никакой. Зато есть шум от ЖД
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:05

  ritter написав:
  Damien написав:
  Sidus написав:
Да бред это все, 7ке? Этого хватит только на отделку и то самую дешевую, а мебель? Просто кто-то расчитывает поднять такими цифрами просмотры на ютуб - вот и весь секрет.

Да тут суть в другом. Цены росли и он поднял бы эти деньги и без ремонта, просто на перепродаже

За 144 дні? Фантастика! Зрадіст-прохфесор не дасть цьому здійснитись

Ну так пусть возьмет еще одну, снова сделает ремонт и снова продаст. Не получается? Так вот в этом же и дело - рост закончился...Сейчас если возьмет, то в лучшем случае в ноль сработает.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:09

Вид на триллион
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UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:21

  UA написав:Подскажите пожалуйста, это инстаграмный интерьер?
Стрим вести можно?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... erIndex=23

Есть у людей деньги - ну найдите блд уже нормального дизайнера... Такое впечатление что 4 или 5 не самых удачных дизайн-проекта слепили в один. И 350тонн в месяц и сплиты на стенах... ипанулись совсем
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Вид на триллион
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Романтика
Faceless
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7
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:31

  Faceless написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:Да нет, неадекватов и кидал в низкобюджетном сегменте куда больше.
простой пример продаёте вы Ланос и новый БМВ/Лексус, что кидалам более интересно? Только не говорите что кидалы по недвижимости именно помойками больше интересуются. Кидалы везде одинаковые, любят роскошную жизнь за чужой счет. Если и будут отжимать/продавать по поддельным документам, скорее всего то, что подороже, чем кавалирки, которые за 850 уе у застройщика не сильно покупают.

Речь не о продаже, при чем тут это вообще.
Риск нарваться на тех, кто свалит не заплатив, еще и прхватив чего из квартиры, или сдаст в субаренду, или устроит на квартире ночлежку для табора - куда выше в низкобюджетном сегменте. В принципе проблемы с оплатой в низкобюджетном сегменте куда чаще.

Никто не будет продавать/отжимать. Просто низкобюджетное жилье как пылесос соберет на себе все проблемные слои общества - матери-одиночки(особенно когда дети у них уже старшего школьного возраста), алкаши, наркоманы, просто лентяи.
Почему новострои в хорошем месте стоят неоправданно дорого и несмотря на это их покупают? Потому что вместе с квартирой покупаешь входной билет в мир, где нет граждан, перечисленных в предыдущем предложении. Они просто не в состоянии купить это и живут там, где и жили. А если и покупают, то покупают в Ирпене, на разных Борщаговках, Трое.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Учитесь сдавать элитную недвижку:Зображення
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:35

  Damien написав:Никто не будет продавать/отжимать. Просто низкобюджетное жилье как пылесос соберет на себе все проблемные слои общества - матери-одиночки(особенно когда дети у них уже старшего школьного возраста), алкаши, наркоманы, просто лентяи.
Почему новострои в хорошем месте стоят неоправданно дорого и несмотря на это их покупают? Потому что вместе с квартирой покупаешь входной билет в мир, где нет граждан, перечисленных в предыдущем предложении. Они просто не в состоянии купить это и живут там, где и жили. А если и покупают, то покупают в Ирпене, на разных Борщаговках, Трое.
от этих ирпенских алкашей и наркоманов, накупивших здесь квартиры, я вечером по 30 минут ищу место для парковки. Жги ещё.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:47

  vitaliian написав:
  Damien написав:Никто не будет продавать/отжимать. Просто низкобюджетное жилье как пылесос соберет на себе все проблемные слои общества - матери-одиночки(особенно когда дети у них уже старшего школьного возраста), алкаши, наркоманы, просто лентяи.
Почему новострои в хорошем месте стоят неоправданно дорого и несмотря на это их покупают? Потому что вместе с квартирой покупаешь входной билет в мир, где нет граждан, перечисленных в предыдущем предложении. Они просто не в состоянии купить это и живут там, где и жили. А если и покупают, то покупают в Ирпене, на разных Борщаговках, Трое.
от этих ирпенских алкашей и наркоманов, накупивших здесь квартиры, я вечером по 30 минут ищу место для парковки. Жги ещё.

Зображення

Т. Е. В ипене уже даже с парковкой туго и куча машин (получается загазованно)? Печалька, плюсы ещё остались какие-то?
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