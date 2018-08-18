Додано: Пон 10 січ, 2022 21:31

Faceless написав: vitaliian написав: Faceless написав: Да нет, неадекватов и кидал в низкобюджетном сегменте куда больше. Да нет, неадекватов и кидал в низкобюджетном сегменте куда больше. простой пример продаёте вы Ланос и новый БМВ/Лексус, что кидалам более интересно? Только не говорите что кидалы по недвижимости именно помойками больше интересуются. Кидалы везде одинаковые, любят роскошную жизнь за чужой счет. Если и будут отжимать/продавать по поддельным документам, скорее всего то, что подороже, чем кавалирки, которые за 850 уе у застройщика не сильно покупают. простой пример продаёте вы Ланос и новый БМВ/Лексус, что кидалам более интересно? Только не говорите что кидалы по недвижимости именно помойками больше интересуются. Кидалы везде одинаковые, любят роскошную жизнь за чужой счет. Если ипо поддельным документам, скорее всего то, что подороже, чем кавалирки, которые за 850 уе у застройщика не сильно покупают.

Речь не о продаже, при чем тут это вообще.

Риск нарваться на тех, кто свалит не заплатив, еще и прхватив чего из квартиры, или сдаст в субаренду, или устроит на квартире ночлежку для табора - куда выше в низкобюджетном сегменте. В принципе проблемы с оплатой в низкобюджетном сегменте куда чаще. Речь не о продаже, при чем тут это вообще.Риск нарваться на тех, кто свалит не заплатив, еще и прхватив чего из квартиры, или сдаст в субаренду, или устроит на квартире ночлежку для табора - куда выше в низкобюджетном сегменте. В принципе проблемы с оплатой в низкобюджетном сегменте куда чаще.

Никто не будет продавать/отжимать. Просто низкобюджетное жилье как пылесос соберет на себе все проблемные слои общества - матери-одиночки(особенно когда дети у них уже старшего школьного возраста), алкаши, наркоманы, просто лентяи.Почему новострои в хорошем месте стоят неоправданно дорого и несмотря на это их покупают? Потому что вместе с квартирой покупаешь входной билет в мир, где нет граждан, перечисленных в предыдущем предложении. Они просто не в состоянии купить это и живут там, где и жили. А если и покупают, то покупают в Ирпене, на разных Борщаговках, Трое.