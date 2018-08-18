Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Никто не будет продавать/отжимать. Просто низкобюджетное жилье как пылесос соберет на себе все проблемные слои общества - матери-одиночки(особенно когда дети у них уже старшего школьного возраста), алкаши, наркоманы, просто лентяи. Почему новострои в хорошем месте стоят неоправданно дорого и несмотря на это их покупают? Потому что вместе с квартирой покупаешь входной билет в мир, где нет граждан, перечисленных в предыдущем предложении. Они просто не в состоянии купить это и живут там, где и жили. А если и покупают, то покупают в Ирпене, на разных Борщаговках, Трое.
Жёстко ошибаетесь. Разница лишь в виде наркотиков и качестве бухла. Ну и на ломку - похмелье одни могут себе Добробут вызвать, а другие нет.