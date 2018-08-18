Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Никто не будет продавать/отжимать. Просто низкобюджетное жилье как пылесос соберет на себе все проблемные слои общества - матери-одиночки(особенно когда дети у них уже старшего школьного возраста), алкаши, наркоманы, просто лентяи. Почему новострои в хорошем месте стоят неоправданно дорого и несмотря на это их покупают? Потому что вместе с квартирой покупаешь входной билет в мир, где нет граждан, перечисленных в предыдущем предложении. Они просто не в состоянии купить это и живут там, где и жили. А если и покупают, то покупают в Ирпене, на разных Борщаговках, Трое.
Жёстко ошибаетесь. Разница лишь в виде наркотиков и качестве бухла. Ну и на ломку - похмелье одни могут себе Добробут вызвать, а другие нет.
за цену ирпенской квартиры В ХОРОШЕМ ЖК можно купить 100-150м2 дом в 8 км от ирпеня. Чрезвычайно востребована коммерческая аренда, народу много инфраструктуры мало, даже 2е этажи начали выкупать под коммерцию, делают вход через окно "с пожарной" лестницей. Хоть Мафами город не уродуют и на том спасибо. Во всем есть плюсы)
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 23:01, всього редагувалось 4 разів.
stm написав:Кинг, Вы понимаете что хотите лишить и Флая и Долярчика мечты? А мечта - это из бесценного )
Яким чином, ліквідує метро/ШРТ в Києві?
Метро имеет примерно одинаковое отношение и к Флаю, и к Долярчику. В обоих случаях оно очень далеко(конечно удаленность очень разная у них, но сути это не меняет) и не дает никаких преимуществ сдаваемому жилью. Также примерно одинаковая ситуация с ШРТ-электричками - недалеко, но пользы никакой. Зато есть шум от ЖД
Ти натягуєш мірку Москви щодо пішої доступності до підземки. В Києві, якщо до станції метрополітену пішки 25 хв, то "метро поруч". У Львові метро нема, з ГТ опа повна.
flyman написав:Яким чином, ліквідує метро/ШРТ в Києві?
Метро имеет примерно одинаковое отношение и к Флаю, и к Долярчику. В обоих случаях оно очень далеко(конечно удаленность очень разная у них, но сути это не меняет) и не дает никаких преимуществ сдаваемому жилью. Также примерно одинаковая ситуация с ШРТ-электричками - недалеко, но пользы никакой. Зато есть шум от ЖД
Ти натягуєш мірку Москви щодо пішої доступності до підземки. В Києві, якщо до станції метрополітену пішки 25 хв, то "метро поруч". У Львові метро нема, з ГТ опа повна.
Флай, про 25 хв як "поруч" - тебе жорстко обдурили. Не вір більше тим людям
flyman написав:Яким чином, ліквідує метро/ШРТ в Києві?
Метро имеет примерно одинаковое отношение и к Флаю, и к Долярчику. В обоих случаях оно очень далеко(конечно удаленность очень разная у них, но сути это не меняет) и не дает никаких преимуществ сдаваемому жилью. Также примерно одинаковая ситуация с ШРТ-электричками - недалеко, но пользы никакой. Зато есть шум от ЖД
Ти натягуєш мірку Москви щодо пішої доступності до підземки. В Києві, якщо до станції метрополітену пішки 25 хв, то "метро поруч". У Львові метро нема, з ГТ опа повна.
Я знаю, что во Львове его нет, поэтому и написал, что "сути не меняет", поскольку в твоем случае его тоже нет. Из садового товарищества в Жулянах до м.Ипподром только сумасшедший пешком пойдет. Более 2,5км через дворы! Какая к черту пешая доступность?