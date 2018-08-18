RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 92709271927292739274>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Вид на триллион
Зображення
не, ну сама то фотка - вагинь!
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10294
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:50

  Damien написав:Никто не будет продавать/отжимать. Просто низкобюджетное жилье как пылесос соберет на себе все проблемные слои общества - матери-одиночки(особенно когда дети у них уже старшего школьного возраста), алкаши, наркоманы, просто лентяи.
Почему новострои в хорошем месте стоят неоправданно дорого и несмотря на это их покупают? Потому что вместе с квартирой покупаешь входной билет в мир, где нет граждан, перечисленных в предыдущем предложении. Они просто не в состоянии купить это и живут там, где и жили. А если и покупают, то покупают в Ирпене, на разных Борщаговках, Трое.

Жёстко ошибаетесь.
Разница лишь в виде наркотиков и качестве бухла.
Ну и на ломку - похмелье одни могут себе Добробут вызвать, а другие нет.
UA
 
Повідомлень: 6322
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:53

  vitaliian написав:от этих ирпенских алкашей и наркоманов, накупивших здесь квартиры, я вечером по 30 минут ищу место для парковки. Жги ещё.

Зображення


По твоим утверждениям, пробки - это в Киеве. А жители Ирпеня никакого отношения к пробкам Киева не имеют

А тут, оказалось, что жители Ирпеней и авто имеют в большом количестве.
Интересно, куда же они все ездят ?

Что создают такие пробки, явно на въезде в Ирпеня.
Но чтобы въехать в Ирпеня вечером, нужно выехать из Ирпеней утром
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6401
З нами з: 31.08.09
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1189 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

pesikot написав:
  vitaliian написав:от этих ирпенских алкашей и наркоманов, накупивших здесь квартиры, я вечером по 30 минут ищу место для парковки. Жги ещё.

Зображення


По твоим утверждениям, пробки - это в Киеве. А жители Ирпеня никакого отношения к пробкам Киева не имеют

А тут, оказалось, что жители Ирпеней и авто имеют в большом количестве.
Интересно, куда же они все ездят ?

Что создают такие пробки, явно на въезде в Ирпеня.
Но чтобы въехать в Ирпеня вечером, нужно выехать из Ирпеней утром
это киевские пробки, они по вечерам приезжают в ипеня, а по утрам ломятся домой и табунятся в воротах
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10294
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:03

ПОХ это инстаграмно
Зображення
UA
 
Повідомлень: 6322
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:ПОХ это инстаграмно
Зображення
инстаграмная эстетика спальных районов, «спроектированных и построенных для людей»(с)
Зображення
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 10 січ, 2022 22:09, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10294
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:плюсы ещё остались какие-то
за цену ирпенской квартиры В ХОРОШЕМ ЖК можно купить 100-150м2 дом в 8 км от ирпеня. Чрезвычайно востребована коммерческая аренда, народу много инфраструктуры мало, даже 2е этажи начали выкупать под коммерцию, делают вход через окно "с пожарной" лестницей. Хоть Мафами город не уродуют и на том спасибо. Во всем есть плюсы)
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 23:01, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10250
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1791 раз.
Подякували: 2566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:14

  Damien написав:
  flyman написав:
  stm написав:Кинг, Вы понимаете что хотите лишить и Флая и Долярчика мечты? ;) А мечта - это из бесценного )

Яким чином, ліквідує метро/ШРТ в Києві?

Метро имеет примерно одинаковое отношение и к Флаю, и к Долярчику. В обоих случаях оно очень далеко(конечно удаленность очень разная у них, но сути это не меняет) и не дает никаких преимуществ сдаваемому жилью.
Также примерно одинаковая ситуация с ШРТ-электричками - недалеко, но пользы никакой. Зато есть шум от ЖД

Ти натягуєш мірку Москви щодо пішої доступності до підземки.
В Києві, якщо до станції метрополітену пішки 25 хв, то "метро поруч".
У Львові метро нема, з ГТ опа повна.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27607
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 2382 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Damien написав:
  flyman написав:Яким чином, ліквідує метро/ШРТ в Києві?

Метро имеет примерно одинаковое отношение и к Флаю, и к Долярчику. В обоих случаях оно очень далеко(конечно удаленность очень разная у них, но сути это не меняет) и не дает никаких преимуществ сдаваемому жилью.
Также примерно одинаковая ситуация с ШРТ-электричками - недалеко, но пользы никакой. Зато есть шум от ЖД

Ти натягуєш мірку Москви щодо пішої доступності до підземки.
В Києві, якщо до станції метрополітену пішки 25 хв, то "метро поруч".
У Львові метро нема, з ГТ опа повна.
Флай, про 25 хв як "поруч" - тебе жорстко обдурили. Не вір більше тим людям
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30960
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 7434 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:05

  flyman написав:
  Damien написав:
  flyman написав:Яким чином, ліквідує метро/ШРТ в Києві?

Метро имеет примерно одинаковое отношение и к Флаю, и к Долярчику. В обоих случаях оно очень далеко(конечно удаленность очень разная у них, но сути это не меняет) и не дает никаких преимуществ сдаваемому жилью.
Также примерно одинаковая ситуация с ШРТ-электричками - недалеко, но пользы никакой. Зато есть шум от ЖД

Ти натягуєш мірку Москви щодо пішої доступності до підземки.
В Києві, якщо до станції метрополітену пішки 25 хв, то "метро поруч".
У Львові метро нема, з ГТ опа повна.

Я знаю, что во Львове его нет, поэтому и написал, что "сути не меняет", поскольку в твоем случае его тоже нет. Из садового товарищества в Жулянах до м.Ипподром только сумасшедший пешком пойдет. Более 2,5км через дворы! Какая к черту пешая доступность?
Damien
 
Повідомлень: 490
З нами з: 28.04.20
Подякував: 336 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 92709271927292739274>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 73, 74, 75
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
749 1095900
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 19:03
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2167, 2168, 2169
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21685 4811869
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 18:32
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30783
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (35183)
10.01.2022 23:30
Рынок ОВГЗ (2444)
10.01.2022 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.