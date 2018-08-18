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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
flyman написав:
  Damien написав:[quote="5372439:flyman"]
Яким чином, ліквідує метро/ШРТ в Києві?

Метро имеет примерно одинаковое отношение и к Флаю, и к Долярчику. В обоих случаях оно очень далеко(конечно удаленность очень разная у них, но сути это не меняет) и не дает никаких преимуществ сдаваемому жилью.
Также примерно одинаковая ситуация с ШРТ-электричками - недалеко, но пользы никакой. Зато есть шум от ЖД

Ти натягуєш мірку Москви щодо пішої доступності до підземки.
В Києві, якщо до станції метрополітену пішки 25 хв, то "метро поруч".
У Львові метро нема, з ГТ опа повна.
Флай, про 25 хв як "поруч" - тебе жорстко обдурили. Не вір більше тим людям[/quote]Да, "поруч" - 5-10 хвилин, максимум до 1 км
Foridm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:08

  UA написав:
  Damien написав:Никто не будет продавать/отжимать. Просто низкобюджетное жилье как пылесос соберет на себе все проблемные слои общества - матери-одиночки(особенно когда дети у них уже старшего школьного возраста), алкаши, наркоманы, просто лентяи.
Почему новострои в хорошем месте стоят неоправданно дорого и несмотря на это их покупают? Потому что вместе с квартирой покупаешь входной билет в мир, где нет граждан, перечисленных в предыдущем предложении. Они просто не в состоянии купить это и живут там, где и жили. А если и покупают, то покупают в Ирпене, на разных Борщаговках, Трое.

Жёстко ошибаетесь.
Разница лишь в виде наркотиков и качестве бухла.
Ну и на ломку - похмелье одни могут себе Добробут вызвать, а другие нет.

Тихие, обеспеченные наркоманы/алкоголики жильцов не беспокоят, они не выходят погулять вокруг дома на автопилоте. Страшны совсем другие, которым не хватает денег на новую дозу
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:15

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Ущерб от общения с неадекватом одинаковый что на дорогой квартире, что в дешевой кавалирки (хотя это не так, последни
возможности у человека чей доход 1куе или 150 уе одинаковые? Потенциальный ущерб в случае конфликта тоже разный. От запугивания топ ментами до противоправных действий.

Помимо того, что ремонт и техника в дорогой квартире стоит в разы дороже, чем в кавалирке. А вероятность встретить неадеквата в любом сегменте +/- одинаковая. Так что вероятность одинаковая а риски разные.
Да нет, неадекватов и кидал в низкобюджетном сегменте куда больше.

Неадекват неадеквату рознь. Речь идет даже не финансовых потерях, сколько о моральных. Неадкват с деньгами это тот, кто ведет себя слишком заносчиво и требовательно.
Неадекват без денег это тот, кто готов заплатить скорей нервами, чем деньгами. Будет скандалить из-за повышения на 500 гривен, плакать, жаловаться на жизнь. Когда придет время съезжать, будет кричать что так и было, или что это естественный износ и что ты мелочный жлоб. Зачем этот стресс арендодателю? Иногда проще сэкономить нервы и послать и простить, иногда принципиально прижимаешь особо наглых, но понимаешь, что лучше прожить жизнь без этих моментов, когда опускаешься на базарный уровень и скандалишь с бедными людьми за критичные для них суммы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:18

параплан оКРЖН

https://news.finance.ua/ru/news/-/506730/skolko-stoit-novoe-zhile-v-prigorode-kieva-infografika
явно київскі бомжі скуповують
Зображення
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:19

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Это не инвестиция и доходность, а просто чувак себе за 37000 уе купил работу на 5 месяцев с доходом менее 1200 мес

Все так. На 120%

А если это скучающий лендлорд на пенсии по богатству? Одновременно и хобби и подработка. Лучше чем сидеть дома и втыкать на форумах.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:26

  Kostia написав:Т. Е. В ипене уже даже с парковкой туго и куча машин (получается загазованно)? Печалька, плюсы ещё остались какие-то?

Ну есть конечно: в пробке можно слушать аудиокниги. Глотать целыми библиотеками.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Это не инвестиция и доходность, а просто чувак себе за 37000 уе купил работу на 5 месяцев с доходом менее 1200 мес

Все так. На 120%

А если это скучающий лендлорд на пенсии по богатству? Одновременно и хобби и подработка. Лучше чем сидеть дома и втыкать на форумах.
вообще то люди давно придумали мобильный интернет и смартфоны
теперь шоп втыкать на форумах не обязательно сидеть дома
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:28

  Damien написав:Тихие, обеспеченные наркоманы/алкоголики жильцов не беспокоят, они не выходят погулять вокруг дома на автопилоте. Страшны совсем другие, которым не хватает денег на новую дозу

С чего вы решили что они тихие и не беспокоят?
Материальное положение зависимых как раз стремительно меняется.
Думаете под элитными ЖК не паркуются самые голимы битки из США с надписями на английском "Сантехник в Луизиане с номером телефона" с болезненно худыми нарыками за рулем?
Просто квартира продается в последнюю очередь.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:29

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Это не инвестиция и доходность, а просто чувак себе за 37000 уе купил работу на 5 месяцев с доходом менее 1200 мес

Все так. На 120%

А если это скучающий лендлорд на пенсии по богатству? Одновременно и хобби и подработка. Лучше чем сидеть дома и втыкать на форумах.

Если хобби - тогда выхлоп вообще не важен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:Подранные ножницами обои, побитая в паре мест эмаль на ванной, не возращенные ключи от входных дверей - это пустяки, дело житейское..

Это результат выселения из квартиры неадекватов, которые завели кошку, что случайно обнаружилось.

Где-то на 5-6 залогов получилось

Это специально? Не повезло.
В каком сегменте? Явно не в среднем+. В экономе людям нечего терять кроме своих цепей. Люди с деньгами понимают, что такие вещи могут аукнуться на их бизнесе и здоровье. Кроме совсем отмороженных, но таких, обычно, видно на просмотре и можно съехать. Я очень редко, только от безнадеги, сдаю людям, которые мне не нравятся, не стараются установить контакт, наладить отношения.
Vlad442
 
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