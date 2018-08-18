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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:07
Faceless написав: flyman написав: Damien написав:
[quote="5372439:flyman"]
Яким чином, ліквідує метро/ШРТ в Києві?
Метро имеет примерно одинаковое отношение и к Флаю, и к Долярчику. В обоих случаях оно очень далеко(конечно удаленность очень разная у них, но сути это не меняет) и не дает никаких преимуществ сдаваемому жилью.
Также примерно одинаковая ситуация с ШРТ-электричками - недалеко, но пользы никакой. Зато есть шум от ЖД
Ти натягуєш мірку Москви щодо пішої доступності до підземки.
В Києві, якщо до станції метрополітену пішки 25 хв, то "метро поруч".
У Львові метро нема, з ГТ опа повна.
Флай, про 25 хв як "поруч" - тебе жорстко обдурили. Не вір більше тим людям[/quote]Да, "поруч" - 5-10 хвилин, максимум до 1 км
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:08
UA написав: Damien написав:
Никто не будет продавать/отжимать. Просто низкобюджетное жилье как пылесос соберет на себе все проблемные слои общества - матери-одиночки(особенно когда дети у них уже старшего школьного возраста), алкаши, наркоманы, просто лентяи
.
Почему новострои в хорошем месте стоят неоправданно дорого и несмотря на это их покупают? Потому что вместе с квартирой покупаешь входной билет в мир, где нет граждан
, перечисленных в предыдущем предложении. Они просто не в состоянии купить это
и живут там, где и жили. А если и покупают, то покупают в Ирпене, на разных Борщаговках, Трое.
Жёстко ошибаетесь.
Разница лишь в виде наркотиков и качестве бухла.
Ну и на ломку - похмелье одни могут себе Добробут вызвать, а другие нет.
Тихие, обеспеченные наркоманы/алкоголики жильцов не беспокоят, они не выходят погулять вокруг дома на автопилоте. Страшны совсем другие, которым не хватает денег на новую дозу
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Damien
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:15
Faceless написав: vitaliian написав: Vlad442 написав:
Ущерб от общения с неадекватом одинаковый что на дорогой квартире, что в дешевой кавалирки (хотя это не так, последни
возможности у человека чей доход 1куе или 150 уе одинаковые? Потенциальный ущерб в случае конфликта тоже разный. От запугивания топ ментами до противоправных действий.
Помимо того, что ремонт и техника в дорогой квартире стоит в разы дороже, чем в кавалирке. А вероятность встретить неадеквата в любом сегменте +/- одинаковая. Так что вероятность одинаковая а риски разные.
Да нет, неадекватов и кидал в низкобюджетном сегменте куда больше.
Неадекват неадеквату рознь. Речь идет даже не финансовых потерях, сколько о моральных. Неадкват с деньгами это тот, кто ведет себя слишком заносчиво и требовательно.
Неадекват без денег это тот, кто готов заплатить скорей нервами, чем деньгами. Будет скандалить из-за повышения на 500 гривен, плакать, жаловаться на жизнь. Когда придет время съезжать, будет кричать что так и было, или что это естественный износ и что ты мелочный жлоб. Зачем этот стресс арендодателю? Иногда проще сэкономить нервы и послать и простить, иногда принципиально прижимаешь особо наглых, но понимаешь, что лучше прожить жизнь без этих моментов, когда опускаешься на базарный уровень и скандалишь с бедными людьми за критичные для них суммы.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:18
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flyman
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2
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:19
airmax78 написав: Kostia написав:
Это не инвестиция и доходность, а просто чувак себе за 37000 уе купил работу на 5 месяцев с доходом менее 1200 мес
Все так. На 120%
А если это скучающий лендлорд на пенсии по богатству? Одновременно и хобби и подработка. Лучше чем сидеть дома и втыкать на форумах.
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Vlad442
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:26
Kostia написав:
Т. Е. В ипене уже даже с парковкой туго и куча машин (получается загазованно)? Печалька, плюсы ещё остались какие-то?
Ну есть конечно: в пробке можно слушать аудиокниги. Глотать целыми библиотеками.
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1
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:27
Vlad442 написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Это не инвестиция и доходность, а просто чувак себе за 37000 уе купил работу на 5 месяцев с доходом менее 1200 мес
Все так. На 120%
А если это скучающий лендлорд на пенсии по богатству? Одновременно и хобби и подработка. Лучше чем сидеть дома и втыкать на форумах.
вообще то люди давно придумали мобильный интернет и смартфоны
теперь шоп втыкать на форумах не обязательно сидеть дома
сюрпрайз
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:28
Damien написав:
Тихие, обеспеченные наркоманы/алкоголики жильцов не беспокоят, они не выходят погулять вокруг дома на автопилоте. Страшны совсем другие, которым не хватает денег на новую дозу
С чего вы решили что они тихие и не беспокоят?
Материальное положение зависимых как раз стремительно меняется.
Думаете под элитными ЖК не паркуются самые голимы битки из США с надписями на английском "Сантехник в Луизиане с номером телефона" с болезненно худыми нарыками за рулем?
Просто квартира продается в последнюю очередь.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:29
Vlad442 написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Это не инвестиция и доходность, а просто чувак себе за 37000 уе купил работу на 5 месяцев с доходом менее 1200 мес
Все так. На 120%
А если это скучающий лендлорд на пенсии по богатству? Одновременно и хобби и подработка. Лучше чем сидеть дома и втыкать на форумах.
Если хобби - тогда выхлоп вообще не важен.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:29
adeges написав:
Подранные ножницами обои, побитая в паре мест эмаль на ванной, не возращенные ключи от входных дверей - это пустяки, дело житейское..
Это результат выселения из квартиры неадекватов, которые завели кошку, что случайно обнаружилось.
Где-то на 5-6 залогов получилось
Это специально? Не повезло.
В каком сегменте? Явно не в среднем+. В экономе людям нечего терять кроме своих цепей. Люди с деньгами понимают, что такие вещи могут аукнуться на их бизнесе и здоровье. Кроме совсем отмороженных, но таких, обычно, видно на просмотре и можно съехать. Я очень редко, только от безнадеги, сдаю людям, которые мне не нравятся, не стараются установить контакт, наладить отношения.
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