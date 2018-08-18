Додано: Вів 11 січ, 2022 00:26

vitaliian написав: Среди моего окружения никто недвижимостью не интересуется, где еще можно услышать свежее мнение или не затертую идею? Группы в телеграмм читаю, там в основном про ремонты, или в целом про город. Среди моего окружения никто недвижимостью не интересуется, где еще можно услышать свежее мнение или не затертую идею? Группы в телеграмм читаю, там в основном про ремонты, или в целом про город.

На форуме прав тот, кто громче всех кричит, а толпа часто бывает не права, поэтому я иногда, когда нужно принять решение, отключаюсь на несколько месяцев от профильных форумов, которые могут сбить объективную оценку. Если бы я читал этот форум в начале 16-ого, я бы до сих пор сидел бы с котлеткой, как Сержик, а так покупал во время пика неистовства "все пропало", "пачкой пылающей Авизо по дупе продаванов", "тиждень боли", "ОШ", "ЯЗ" и т. п.Точней форумы использовал следующим образом (до этого не знал что такое ПОХ и чем ЛБ отличается от ПБ) - забил в гугле в субботу "форум киев что купить под аренду". Помню попалась тема на Домике "Что взять под аренду, Патриотику или Эврику", выписал, помню еще Воздухофлотский где-то расхваливали. Посмотрел, почитал, позвонил и уже в среду с рюкзаком был в ОП. Плюс-минус. Точно даты не помню, а Гугл такую старую историю просмотров не хранит.