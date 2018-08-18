https://news.finance.ua/ua/news/-/50676 ... ni-krayiny
Якась дивна стаття. Виявляється итишніки не їдуть з Києва в зажопинськ і крижополь. Як же так? ЗРадіо і ко, що відбувається?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:33
https://news.finance.ua/ua/news/-/50676 ... ni-krayiny
Якась дивна стаття. Виявляється итишніки не їдуть з Києва в зажопинськ і крижополь. Як же так? ЗРадіо і ко, що відбувається?
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:42
Это место, где трудовая книжка лежит, а не где живут сотрудники. Поговори с BIGor - он тебе на личном примере расскажет, что это две большие разницы
PS: трудовая книжка - это фигурально. Большинство ИТ-шников ФОПы. Уточняю, чтобы не кормить троллей
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 10 січ, 2022 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что такое севр?
На форуме и вообще в соцсетях втыкают люди, обделенные интересной активностью в реальной жизни. Я открыл Америку?
Когда у меня интересный проект, я могу и полгода на форум не заглядывать. Потом от безделья начинаю читать и думаю "какая дичь, неужели люди тратят на это бесценное время своей жизни", потом со скуки снова втягиваюсь в эту Санта-Барбару.
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:58
Среди моего окружения никто недвижимостью не интересуется, где еще можно услышать свежее мнение или не затертую идею? Группы в телеграмм читаю, там в основном про ремонты, или в целом про город.
Додано: Вів 11 січ, 2022 00:13
Не скажите.
Вот КК на днях разъяснил что такое инстаграм аренда в инстаграммном ремонте.
В последнее время постоянно слышу - "В этом ЖК любят арендовать блогеры"
Или девочка арендует квартиру за 20 кгрн и питается плавлеными сырками...
И всё ради красивой картинки в соцсетях.
Или наш форумный спец по трейдингу и поиску закладок выложил профайл девушки арендующей квартиру в начале ЛУ и пьющей дешевое пиво из 2 литровых пластиковых бутылок.
А так, там почитаешь, там послушаешь и складывается картинка.
Сам бы я не поверил в возможность такой глубокой деградации значительной части молодежи.
Нужно свои планы сверять с реальностью.
Додано: Вів 11 січ, 2022 00:21
Останні два роки я в Києві буваю тільки проїздом, працюю віддалено, офіс у Варшаві, клієнт в Німеччині, продукт розробляється для Східної Азії (Китай/Корея/Японія).
Додано: Вів 11 січ, 2022 00:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На форуме прав тот, кто громче всех кричит, а толпа часто бывает не права, поэтому я иногда, когда нужно принять решение, отключаюсь на несколько месяцев от профильных форумов, которые могут сбить объективную оценку. Если бы я читал этот форум в начале 16-ого, я бы до сих пор сидел бы с котлеткой, как Сержик, а так покупал во время пика неистовства "все пропало", "пачкой пылающей Авизо по дупе продаванов", "тиждень боли", "ОШ", "ЯЗ" и т. п.
Точней форумы использовал следующим образом (до этого не знал что такое ПОХ и чем ЛБ отличается от ПБ) - забил в гугле в субботу "форум киев что купить под аренду". Помню попалась тема на Домике "Что взять под аренду, Патриотику или Эврику", выписал, помню еще Воздухофлотский где-то расхваливали. Посмотрел, почитал, позвонил и уже в среду с рюкзаком был в ОП. Плюс-минус. Точно даты не помню, а Гугл такую старую историю просмотров не хранит.
Додано: Вів 11 січ, 2022 00:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересное направление, пусть и достаточно узкое, но ради этого читать сотни страниц по смарты во Львове или окружение Киева?
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