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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9272927392749275

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  UA написав:Не скажите.
Вот КК на днях разъяснил что такое инстаграм аренда в инстаграммном ремонте.
В последнее время постоянно слышу - "В этом ЖК любят арендовать блогеры"
Или девочка арендует квартиру за 20 кгрн и питается плавлеными сырками...
И всё ради красивой картинки в соцсетях.
Или наш форумный спец по трейдингу и поиску закладок выложил профайл девушки арендующей квартиру в начале ЛУ и пьющей дешевое пиво из 2 литровых пластиковых бутылок.
А так, там почитаешь, там послушаешь и складывается картинка.
Сам бы я не поверил в возможность такой глубокой деградации значительной части молодежи.
Нужно свои планы сверять с реальностью.

Интересное направление, пусть и достаточно узкое, но ради этого читать сотни страниц по смарты во Львове или окружение Киева?
с чего это вы взяли шо оно узкое?
снова ваше субьективное восприятие?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:41

  Vlad442 написав:
  UA написав:Не скажите.
Вот КК на днях разъяснил что такое инстаграм аренда в инстаграммном ремонте.
В последнее время постоянно слышу - "В этом ЖК любят арендовать блогеры"
Или девочка арендует квартиру за 20 кгрн и питается плавлеными сырками...
И всё ради красивой картинки в соцсетях.
Или наш форумный спец по трейдингу и поиску закладок выложил профайл девушки арендующей квартиру в начале ЛУ и пьющей дешевое пиво из 2 литровых пластиковых бутылок.
А так, там почитаешь, там послушаешь и складывается картинка.
Сам бы я не поверил в возможность такой глубокой деградации значительной части молодежи.
Нужно свои планы сверять с реальностью.

Интересное направление, пусть и достаточно узкое, но ради этого читать сотни страниц по смарты во Львове или окружение Киева?

Мне недавно попались на ОЛХ мои же фото арендной квартиры.
Стырили рылы так и постят до сих пор.
Так мене стыдно стало.
Фото абсолютно не учитывали восприятие при просмотре со смартфона.
Нужно давать общую красивую картинку и ни в коем случаи не фотографировать детали.
Важен вау эффект уровня Эллочки Людоедки.
Описательная часть, чем короче тем лучше.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:43

  kingkongovets написав:с чего это вы взяли шо оно узкое?
снова ваше субьективное восприятие?)

Так отож.
Vlad наивно думает что люди не могут быть глупыми в таком количестве :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:с чего это вы взяли шо оно узкое?
снова ваше субьективное восприятие?)

Я слежу за ситуацией на рынке аренды. Недорогих квартир в жопе мира, но с выпендрежным ремонтом не встречал, поэтому делаю вывод, что это узкий сегмент.
Наверное они есть и люди на этом зарабатывают.
При этом то, что статус новостроя (даже эконом) автоматически прибавляет к ценнику 1-2 тысячи при прочих равных, отмечал уже давно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:55

  Libo написав:
  Frant написав:
  UA написав:Первый этаж это коммерция.
А что последний?

Вигляд на стіну сусідньої 25-повехівки?


Меня вообще удивляют ваши наезды на вид на соседние дома. В Нью-Йорке все залеплено небоскребами, с четырех сторон, один возле одного, и пейзаж на окна соседнего дома самый распространенный.
Так живут богатейшие люди мира. И ничего. А у киевских голодранцев к плотной застройке претензии.
:lol: :lol: :lol:


Прахоооожий!!!!
Все нормально?
Я молчу.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Мне недавно попались на ОЛХ мои же фото арендной квартиры.
Стырили рылы так и постят до сих пор.
Так мене стыдно стало.
Фото абсолютно не учитывали восприятие при просмотре со смартфона.
Нужно давать общую красивую картинку и ни в коем случаи не фотографировать детали.
Важен вау эффект уровня Эллочки Людоедки.
Описательная часть, чем короче тем лучше.

Сейчас есть тенденция, когда ремонты на продажу или аренду изначально делают заточенными под красивые фото, часто в ущерб функциональности. Это называется дизайн-проект. Если угловатый шкаф портит картинку, его не ставят. Некоторые делают чуланчик (не думая что туда влезет), некоторые не делают вообще ничего. Когда я вижу дизайн в журнале, первое что я смотрю - есть ли шкаф, есть ли на кухне микроволновка или место для нее.
Про описательную часть не согласен. Чем короче, тем больше глупых вопросов от риелторов. Если написать много и подробно, то мало кто будет читать дальше первого (где вау) и последнего абзаца (где про деньги), а назойливых риелторов всегда можно отправить учить матчасть и положить трубку.
Vlad442
 
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