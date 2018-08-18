Додано: Вів 11 січ, 2022 00:58

UA написав: Мне недавно попались на ОЛХ мои же фото арендной квартиры.

Стырили рылы так и постят до сих пор.

Так мене стыдно стало.

Фото абсолютно не учитывали восприятие при просмотре со смартфона.

Нужно давать общую красивую картинку и ни в коем случаи не фотографировать детали.

Важен вау эффект уровня Эллочки Людоедки.

Описательная часть, чем короче тем лучше. Мне недавно попались на ОЛХ мои же фото арендной квартиры.Стырили рылы так и постят до сих пор.Так мене стыдно стало.Фото абсолютно не учитывали восприятие при просмотре со смартфона.Нужно давать общую красивую картинку и ни в коем случаи не фотографировать детали.Важен вау эффект уровня Эллочки Людоедки.Описательная часть, чем короче тем лучше.

Сейчас есть тенденция, когда ремонты на продажу или аренду изначально делают заточенными под красивые фото, часто в ущерб функциональности. Это называется дизайн-проект. Если угловатый шкаф портит картинку, его не ставят. Некоторые делают чуланчик (не думая что туда влезет), некоторые не делают вообще ничего. Когда я вижу дизайн в журнале, первое что я смотрю - есть ли шкаф, есть ли на кухне микроволновка или место для нее.Про описательную часть не согласен. Чем короче, тем больше глупых вопросов от риелторов. Если написать много и подробно, то мало кто будет читать дальше первого (где вау) и последнего абзаца (где про деньги), а назойливых риелторов всегда можно отправить учить матчасть и положить трубку.