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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9273927492759276

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 04:12

  UA написав:Вид на триллион
Зображення


Почему-то в голове сразу возникло слово

"Титаник".
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 06:58

  rjkz написав:
  UA написав:Вид на триллион
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Почему-то в голове сразу возникло слово

"Титаник".
:lol:

На Титаник больше похожа Бурштынская ТЕС, когда мимо проезжаю. (Тут труб маловато)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 07:11

  UA написав:
  Vlad442 написав:На форуме и вообще в соцсетях втыкают люди, обделенные интересной активностью в реальной жизни. Я открыл Америку?
Когда у меня интересный проект, я могу и полгода на форум не заглядывать. Потом от безделья начинаю читать и думаю "какая дичь, неужели люди тратят на это бесценное время своей жизни", потом со скуки снова втягиваюсь в эту Санта-Барбару.

Не скажите.
Вот КК на днях разъяснил что такое инстаграм аренда в инстаграммном ремонте.
В последнее время постоянно слышу - "В этом ЖК любят арендовать блогеры"
Или девочка арендует квартиру за 20 кгрн и питается плавлеными сырками...
И всё ради красивой картинки в соцсетях.
Или наш форумный спец по трейдингу и поиску закладок выложил профайл девушки арендующей квартиру в начале ЛУ и пьющей дешевое пиво из 2 литровых пластиковых бутылок.
А так, там почитаешь, там послушаешь и складывается картинка.
Сам бы я не поверил в возможность такой глубокой деградации значительной части молодежи.
Нужно свои планы сверять с реальностью.


Не, ну иногда это дает результат.
Когда-то Макс выкладывал таких блохеров. Много много лет назад. Потом один из этой компахи какое-то тревел шоу вел на одном из тв каналов.
Чувак сначала снимал как он шляется по ночному Киеву, потом его снимали как он шляется по другим странам. Большим и полезным челом стал :lol:
rjkz
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  #<1 ... 9273927492759276
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