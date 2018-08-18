Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:На форуме и вообще в соцсетях втыкают люди, обделенные интересной активностью в реальной жизни. Я открыл Америку? Когда у меня интересный проект, я могу и полгода на форум не заглядывать. Потом от безделья начинаю читать и думаю "какая дичь, неужели люди тратят на это бесценное время своей жизни", потом со скуки снова втягиваюсь в эту Санта-Барбару.
Не скажите. Вот КК на днях разъяснил что такое инстаграм аренда в инстаграммном ремонте. В последнее время постоянно слышу - "В этом ЖК любят арендовать блогеры" Или девочка арендует квартиру за 20 кгрн и питается плавлеными сырками... И всё ради красивой картинки в соцсетях. Или наш форумный спец по трейдингу и поиску закладок выложил профайл девушки арендующей квартиру в начале ЛУ и пьющей дешевое пиво из 2 литровых пластиковых бутылок. А так, там почитаешь, там послушаешь и складывается картинка. Сам бы я не поверил в возможность такой глубокой деградации значительной части молодежи. Нужно свои планы сверять с реальностью.
Не, ну иногда это дает результат. Когда-то Макс выкладывал таких блохеров. Много много лет назад. Потом один из этой компахи какое-то тревел шоу вел на одном из тв каналов. Чувак сначала снимал как он шляется по ночному Киеву, потом его снимали как он шляется по другим странам. Большим и полезным челом стал
Vlad442 написав:Жить на последнем в новостройке хорошо если дом хорошо обслуживается.
Проблема в том, что любая новостройка в конечном итоге станет обычным домом и интерес к рьяному исполнению своих обязательств у коммуналки стихнет.
Стоит отметить, что дома с большим количеством квартир приходят в негодность намного раньше. Можно легко убедиться на домах Позняки 4а в которых по 300 квартир в подъезде, дома вроде свежие, а в парадном как будто лет 15 прошло.
hume написав:.. Стоит отметить, что дома с большим количеством квартир приходят в негодность намного раньше. Можно легко убедиться на домах Позняки 4а в которых по 300 квартир в подъезде, дома вроде свежие, а в парадном как будто лет 15 прошло.
не факт, что нужно именно большое кол-во квартир. Много факторов. Летом был в Чайках, там в общих коридорах плитка массово поотваливалась и всем пох.