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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9274927592769277>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 04:12

  UA написав:Вид на триллион
Зображення


Почему-то в голове сразу возникло слово

"Титаник".
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 06:58

  rjkz написав:
  UA написав:Вид на триллион
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Почему-то в голове сразу возникло слово

"Титаник".
:lol:

На Титаник больше похожа Бурштынская ТЕС, когда мимо проезжаю. (Тут труб маловато)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 07:11

  UA написав:
  Vlad442 написав:На форуме и вообще в соцсетях втыкают люди, обделенные интересной активностью в реальной жизни. Я открыл Америку?
Когда у меня интересный проект, я могу и полгода на форум не заглядывать. Потом от безделья начинаю читать и думаю "какая дичь, неужели люди тратят на это бесценное время своей жизни", потом со скуки снова втягиваюсь в эту Санта-Барбару.

Не скажите.
Вот КК на днях разъяснил что такое инстаграм аренда в инстаграммном ремонте.
В последнее время постоянно слышу - "В этом ЖК любят арендовать блогеры"
Или девочка арендует квартиру за 20 кгрн и питается плавлеными сырками...
И всё ради красивой картинки в соцсетях.
Или наш форумный спец по трейдингу и поиску закладок выложил профайл девушки арендующей квартиру в начале ЛУ и пьющей дешевое пиво из 2 литровых пластиковых бутылок.
А так, там почитаешь, там послушаешь и складывается картинка.
Сам бы я не поверил в возможность такой глубокой деградации значительной части молодежи.
Нужно свои планы сверять с реальностью.


Не, ну иногда это дает результат.
Когда-то Макс выкладывал таких блохеров. Много много лет назад. Потом один из этой компахи какое-то тревел шоу вел на одном из тв каналов.
Чувак сначала снимал как он шляется по ночному Киеву, потом его снимали как он шляется по другим странам. Большим и полезным челом стал :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 08:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

удивлен, что зРадио еще это сюда не выложил.
Я так понимаю, "мы на пороге грандиозного шухера"(с)
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ff-in-2022

The Federal Reserve will likely raise interest rates four times this year and will start its balance sheet runoff process in July, if not earlier, according to Goldman Sachs Group Inc.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 08:57

Шах і ....

В Україні зноситимуть хрущовки: у Мінрегіоні готовий законопроект, який полегшить виселення мешканців
https://biz.today.ua/russkyj-v-ukrayne- ... -zhyltsov/
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:13

  airmax78 написав:
  UA написав:Подскажите пожалуйста, это инстаграмный интерьер?
Стрим вести можно?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... erIndex=23

Есть у людей деньги - ну найдите блд уже нормального дизайнера... Такое впечатление что 4 или 5 не самых удачных дизайн-проекта слепили в один. И 350тонн в месяц и сплиты на стенах... ипанулись совсем


да, видно что мастер евроремонтов обмазался современными журналами
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:24

  baraka написав:интересно, а чего при расчёте прибыли человечек не посчитал своё потраченное время ?


Вероятно потому, что цель всей этой статьи рассказать про успешный успех и ставьте лайк и подписку и я научу вас как сделать

Доходность в годовых: 39%
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:25

  BìnhAutoDat написав:
  Vlad442 написав:Жить на последнем в новостройке хорошо если дом хорошо обслуживается.

Проблема в том, что любая новостройка в конечном итоге станет обычным домом и интерес к рьяному исполнению своих обязательств у коммуналки стихнет.

Стоит отметить, что дома с большим количеством квартир приходят в негодность намного раньше. Можно легко убедиться на домах Позняки 4а в которых по 300 квартир в подъезде, дома вроде свежие, а в парадном как будто лет 15 прошло.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:35

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  airmax78 написав:
  UA написав:Подскажите пожалуйста, это инстаграмный интерьер?
Стрим вести можно?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... erIndex=23

Есть у людей деньги - ну найдите блд уже нормального дизайнера... Такое впечатление что 4 или 5 не самых удачных дизайн-проекта слепили в один. И 350тонн в месяц и сплиты на стенах... ипанулись совсем

А можна поконкретніше?
Що ще, крім сплитів на стінах - не так? :)
А то мені тільки двох-сходинковий столик на кухні не сподобався, ну і ще занадто темні тона загалом...
А що ще там не так? :D
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:36

  hume написав:..
Стоит отметить, что дома с большим количеством квартир приходят в негодность намного раньше. Можно легко убедиться на домах Позняки 4а в которых по 300 квартир в подъезде, дома вроде свежие, а в парадном как будто лет 15 прошло.

не факт, что нужно именно большое кол-во квартир. Много факторов. Летом был в Чайках, там в общих коридорах плитка массово поотваливалась и всем пох.
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