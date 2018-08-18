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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9274927592769277

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:39

  Успіх написав:..
А що ще там не так? :D

Макс имеет в виду, что всюду, где не минимализм и нет правильных плинтусов, ремонт говно. :mrgreen:
Если честно, то мне тоже не понравилось. Ощущение, что ходили по салонам и брали шо подороже, не вникая в детали ))
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:52

  hume написав:что дома с большим количеством квартир приходят в негодность намного раньше.
забагато успішних долярчеків на кв. метр площі будинку???
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