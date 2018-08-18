Макс имеет в виду, что всюду, где не минимализм и нет правильных плинтусов, ремонт говно.
Если честно, то мне тоже не понравилось. Ощущение, что ходили по салонам и брали шо подороже, не вникая в детали ))
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Додано: Вів 11 січ, 2022 09:39
Додано: Вів 11 січ, 2022 09:52
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