Макс имеет в виду, что всюду, где не минимализм и нет правильных плинтусов, ремонт говно.
Если честно, то мне тоже не понравилось. Ощущение, что ходили по салонам и брали шо подороже, не вникая в детали ))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 січ, 2022 09:39
Додано: Вів 11 січ, 2022 09:52
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:26
Ехххххх, вічна тема про концептуальний смарт)))
От десь половину 2021р. - був схильний(десь на 80%) до "зробити ремонт і здавати в оренду".
Другу половину року думки розділились 50/50(здавати, або продати по переуступці)
А головним стримуючим фактором(який сцука всі думки блокує) - так це те, що "що потім з кешем робити?" Треба ж буде в інший бетон(комерцію ) перекинутись, але "на піку цін" - некомільфо!
А сидіти на кеші в банках під 1-2% рік -два? - теж некомільфо!
От делема!
А тим часом, до здачі мого концептуального смарта, залишилось якихось 5 місяців!
Ось моя квіточка - біло-ЗЕлененька!
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вчера спорили с Франтом, что под аренду в экономе не нужно делать ремонт. Попалось объявление. Как думаете, какой будет портрет арендаторов, которые согласятся жить в таком ремонте? А судя по тому, что там стоит стиралка в ремонте "из-под бабушки", то жили арендаторы.
Интересно, сколько бы такая чешка стоила на Оболони в 7 минутах от метро?
Не забываем про агентские. Это АН по % не двигается, так что еще +5%.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 11 січ, 2022 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:53
Додано: Вів 11 січ, 2022 11:01
Прям таки - спорили)))
Дискутували в межах наукових норм і антинаукових догм, з використанням нормативних документів і бритви Окама)))
Справа панська - хочете, робите ремонти орендарям.
Не хочете - не робите.
Один мій знайомий робить ремонти і здає квартири біля метро за 8000 грн/міс.
Ремонт бюджетний, орієнтовно 8000 - 9000 дол/45 м2.
Інший приятель - не париться з ремонтами і здає за 6000 грн таку ж квартиру біля метро.
Різниця 2000 грн міс. Щоб ремонт окупився, треба 10 (десять!) років.
звичайні долярчики, які економлять кошти. В Києві така квартира біля метро - пішла би в оренду не меньше ніж за 5500-6000 грн.
П.С. Я особисто вважаю, що ремонти треба робити.
Додано: Вів 11 січ, 2022 11:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 11 січ, 2022 11:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Представим, что такая панелька, как в объявлении выше, будет возле метро на Оболони. В таком состоянии ее снимут максимум за 5, с ремонтом за 10. Ремонт за 15 тыс будет генерировать такое же кэшфло, как квартира за 50.
По поводу термина "окупаемость" что квартиры, что ремонта у меня тоже есть вопросы. Они исчезнут, когда себя окупят? Ремонт 10 летней давности имеет вполне материальную остаточную стоимость. Стены перекрасил, унитаз поменял, швы на плитке перезатер и как новая.
Додано: Вів 11 січ, 2022 11:19
А якби ця квартира була в центрі, на вул. Прорізній чи Лютеранській - вона би і без ремонту здавалась би за 12 000 грн аж бігом, правда???
"Если би да каби во рту вирослі гриби,
то це був би не рот, а цілий огород".
Я ж написав уверху свою думку - я прихильник ремонтів, тому що люблю порядок і чистоту.
Чи вам нічого робити, як вести беззмістовні обговорення???
ви спочатку з,ясуйте, як правильно обчислити прибутковість орендної квартири. Тому що у вас, я так пам,ятаю, з цим є великі проблеми.
_____________
В Казахстані починається перерозподіл майна, нажитого "неправедним шляхом" при попередній "злочинній" владі:
Додано: Вів 11 січ, 2022 11:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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