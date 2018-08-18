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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9274927592769277

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:39

  Успіх написав:..
А що ще там не так? :D

Макс имеет в виду, что всюду, где не минимализм и нет правильных плинтусов, ремонт говно. :mrgreen:
Если честно, то мне тоже не понравилось. Ощущение, что ходили по салонам и брали шо подороже, не вникая в детали ))
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:52

  hume написав:что дома с большим количеством квартир приходят в негодность намного раньше.
забагато успішних долярчеків на кв. метр площі будинку???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:26

Ехххххх, вічна тема про концептуальний смарт)))

От десь половину 2021р. - був схильний(десь на 80%) до "зробити ремонт і здавати в оренду".
Другу половину року думки розділились 50/50(здавати, або продати по переуступці)

А головним стримуючим фактором(який сцука всі думки блокує) - так це те, що "що потім з кешем робити?" Треба ж буде в інший бетон(комерцію ;) ) перекинутись, але "на піку цін" - некомільфо!
А сидіти на кеші в банках під 1-2% рік -два? - теж некомільфо!
От делема! :D

А тим часом, до здачі мого концептуального смарта, залишилось якихось 5 місяців!

Ось моя квіточка - біло-ЗЕлененька! :D
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вчера спорили с Франтом, что под аренду в экономе не нужно делать ремонт. Попалось объявление. Как думаете, какой будет портрет арендаторов, которые согласятся жить в таком ремонте? А судя по тому, что там стоит стиралка в ремонте "из-под бабушки", то жили арендаторы.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... NGhsR.html

Интересно, сколько бы такая чешка стоила на Оболони в 7 минутах от метро?
Не забываем про агентские. Это АН по % не двигается, так что еще +5%.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 11 січ, 2022 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:53

  Успіх написав:А тим часом, до здачі мого концептуального смарта, залишилось якихось 5 місяців!

Ось моя квіточка - біло-ЗЕлененька! :D
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жах!
Это балконы вам ставили только тем, кто проплатил? :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:01

  Vlad442 написав:Вчера спорили с Франтом, что под аренду в экономе не нужно делать ремонт.

Прям таки - спорили)))
Дискутували в межах наукових норм і антинаукових догм, з використанням нормативних документів і бритви Окама)))

Справа панська - хочете, робите ремонти орендарям. :roll:
Не хочете - не робите. :D

Один мій знайомий робить ремонти і здає квартири біля метро за 8000 грн/міс.
Ремонт бюджетний, орієнтовно 8000 - 9000 дол/45 м2.

Інший приятель - не париться з ремонтами і здає за 6000 грн таку ж квартиру біля метро.
Різниця 2000 грн міс. Щоб ремонт окупився, треба 10 (десять!) років.

  Vlad442 написав:Попалось объявление. Как думаете, какой будет портрет арендаторов, которые согласятся жить в таком ремонте?

звичайні долярчики, які економлять кошти. В Києві така квартира біля метро - пішла би в оренду не меньше ніж за 5500-6000 грн.

П.С. Я особисто вважаю, що ремонти треба робити.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:П.С. Я особисто вважаю, що ремонти треба робити.

Так вони ж не окупаються!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Один мій знайомий робить ремонти і здає квартири біля метро за 8000 грн/міс.
Ремонт бюджетний, орієнтовно 8000 - 9000 дол/45 м2.

Інший приятель - не париться з ремонтами і здає за 6000 грн таку ж квартиру біля метро.
Різниця 2000 грн міс. Щоб ремонт окупився, треба 10 (десять!) років.

Представим, что такая панелька, как в объявлении выше, будет возле метро на Оболони. В таком состоянии ее снимут максимум за 5, с ремонтом за 10. Ремонт за 15 тыс будет генерировать такое же кэшфло, как квартира за 50.
По поводу термина "окупаемость" что квартиры, что ремонта у меня тоже есть вопросы. Они исчезнут, когда себя окупят? Ремонт 10 летней давности имеет вполне материальную остаточную стоимость. Стены перекрасил, унитаз поменял, швы на плитке перезатер и как новая.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:19

  Vlad442 написав:Представим, что такая панелька, как в объявлении выше, будет возле метро на Оболони

А якби ця квартира була в центрі, на вул. Прорізній чи Лютеранській - вона би і без ремонту здавалась би за 12 000 грн аж бігом, правда???

"Если би да каби во рту вирослі гриби,
то це був би не рот, а цілий огород".

Я ж написав уверху свою думку - я прихильник ремонтів, тому що люблю порядок і чистоту.

Чи вам нічого робити, як вести беззмістовні обговорення???

  Vlad442 написав:По поводу термина "окупаемость" что квартиры, что ремонта у меня тоже есть вопросы.

ви спочатку з,ясуйте, як правильно обчислити прибутковість орендної квартири. Тому що у вас, я так пам,ятаю, з цим є великі проблеми. :mrgreen:
_____________

В Казахстані починається перерозподіл майна, нажитого "неправедним шляхом" при попередній "злочинній" владі:

https://censor.net/ua/news/3309266/vlad ... _sotsfondu
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:Это балконы вам ставили только тем, кто проплатил?

Ні, це курцям ставили за додаткову плату))
Так що курців тут мало!👍😁
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