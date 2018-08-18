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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9275927692779278

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:52

  Успіх написав:
  Ромасик написав:Это балконы вам ставили только тем, кто проплатил?

Ні, це курцям ставили за додаткову плату))
Так що курців тут мало!👍😁

то что Риел настроил в Киеве и назвал Львовским кварталом, хоть какой-то вид имеет.
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Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:54

  rjkz написав:удивлен, что зРадио еще это сюда не выложил.
Я так понимаю, "мы на пороге грандиозного шухера"(с)
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ff-in-2022

The Federal Reserve will likely raise interest rates four times this year and will start its balance sheet runoff process in July, if not earlier, according to Goldman Sachs Group Inc.


На валютной вчера разобрал. Здесь, за редким исключением, не с кем об этом говорить. Присоединяйтесь :wink:

Валютный рынок в контексте ДС
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:58

  Успіх написав:В Україні зноситимуть хрущовки: у Мінрегіоні готовий законопроект, який полегшить виселення мешканців
https://biz.today.ua/russkyj-v-ukrayne- ... -zhyltsov/

Заказная статья девелопера, нужно быть идиотом чтоб на такое повестись. Хрущевки даже не начинали сносить, а уже нужно "подыскивать жилье в новом доме"
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:04

  Kostia написав:
  Успіх написав:В Україні зноситимуть хрущовки: у Мінрегіоні готовий законопроект, який полегшить виселення мешканців
https://biz.today.ua/russkyj-v-ukrayne- ... -zhyltsov/

Заказная статья девелопера, нужно быть идиотом чтоб на такое повестись. Хрущевки даже не начинали сносить, а уже нужно "подыскивать жилье в новом доме"

Ніхто їх не буде зносити. В Києві знесли лише частину 2-поверхових післявоєнних бараків 1940-х років, біля м. "Чернігівська" і вклепали там з десяток пінопластових 25-поверхівок.
"Хрущовки" зносити - рентабельність меньша. Треба ж мешканцям 5-поверхів дати житло взамін, і не в Єпенях, а в Києві. :mrgreen:
Долярчик того не розуміє, йому аби флудом закидати форуми.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Ніхто їх не буде зносити.


Сами попадают по причине после отработки ресурса?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:54

  Frant написав:Ніхто їх не буде зносити.
"Хрущовки" зносити - рентабельність меньша.
Треба ж мешканцям 5-поверхів дати житло взамін, і не в Єпенях, а в Києві. :mrgreen:


Застройщики в очереди будут стоять на выселение и новую застройку. Не мы первые.
Хрущобы - лакомый кусочек. Там живут простые пожилые люди или люмпен. С ними проблем не будет. А на их месте вырастут шикарные и дорогущие ЖК. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

10 найкращих публікацій рубрики «Квартира тижня» за 2021 рік

https://www.the-village.com.ua/village/ ... 8g-nWQJ-IQ
kingkongovets
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