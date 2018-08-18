Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Заказная статья девелопера, нужно быть идиотом чтоб на такое повестись. Хрущевки даже не начинали сносить, а уже нужно "подыскивать жилье в новом доме"
Ніхто їх не буде зносити. В Києві знесли лише частину 2-поверхових післявоєнних бараків 1940-х років, біля м. "Чернігівська" і вклепали там з десяток пінопластових 25-поверхівок. "Хрущовки" зносити - рентабельність меньша. Треба ж мешканцям 5-поверхів дати житло взамін, і не в Єпенях, а в Києві. Долярчик того не розуміє, йому аби флудом закидати форуми.
Frant написав:Ніхто їх не буде зносити. "Хрущовки" зносити - рентабельність меньша. Треба ж мешканцям 5-поверхів дати житло взамін, і не в Єпенях, а в Києві.
Застройщики в очереди будут стоять на выселение и новую застройку. Не мы первые. Хрущобы - лакомый кусочек. Там живут простые пожилые люди или люмпен. С ними проблем не будет. А на их месте вырастут шикарные и дорогущие ЖК.