Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 січ, 2022 13:09
10 найкращих публікацій рубрики «Квартира тижня» за 2021 рік
https://www.the-village.com.ua/village/ ... 8g-nWQJ-IQ
kingkongovets
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Додано: Вів 11 січ, 2022 13:26
хавка будет дорожать, готовят общественное мнение
"Прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе Дія – так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", – заявил Устенко. https://news.obozrevatel.com/economics/ ... abotat.htm
последнее китайское предупреждение для тех, кто думал слиться, но оттягивал.
baraka
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Додано: Вів 11 січ, 2022 13:37
baraka написав:
хавка будет дорожать, готовят общественное мнение
В чём прикол? Что тут нового?
Она когда-то или где-то дешевела?
Libo
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Додано: Вів 11 січ, 2022 14:09
Успіх
А скількі буде цього року з/п у успіхової вчителькі?
Libo
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Додано: Вів 11 січ, 2022 14:17
Libo написав: Успіх
А скількі буде цього року з/п у успіхової вчителькі?
Все йде до того, що вона буде звільнятись і йти "на вільні хліба"🍞🍞🍞
(через примусову вакцинацію)
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Додано: Вів 11 січ, 2022 14:28
baraka написав:
хавка будет дорожать
Стоимость подуктов в США в эти дни. Костко - один из самых дешевых оптовых магазов. Покупаешь дешево, но потом половина пропадает.
Libo
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Додано: Вів 11 січ, 2022 14:30
Успіх написав: Libo написав: Успіх
А скількі буде цього року з/п у успіхової вчителькі?
Все йде до того, що вона буде звільнятись і йти "на вільні хліба"🍞🍞🍞
(через примусову вакцинацію)
Оооо, так вы антиваксы, московский патриархат?!
Ганьба.
Libo
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