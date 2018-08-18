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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9275927692779278

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

10 найкращих публікацій рубрики «Квартира тижня» за 2021 рік

https://www.the-village.com.ua/village/ ... 8g-nWQJ-IQ
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:26

хавка будет дорожать, готовят общественное мнение


"Прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе Дія – так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", – заявил Устенко.

https://news.obozrevatel.com/economics/ ... abotat.htm

последнее китайское предупреждение для тех, кто думал слиться, но оттягивал.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:37

  baraka написав:хавка будет дорожать, готовят общественное мнение



В чём прикол? Что тут нового? :roll:
Она когда-то или где-то дешевела? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:09

Успіх

А скількі буде цього року з/п у успіхової вчителькі? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:17

  Libo написав:Успіх

А скількі буде цього року з/п у успіхової вчителькі? :roll:

Все йде до того, що вона буде звільнятись і йти "на вільні хліба"🍞🍞🍞 :roll:
(через примусову вакцинацію)
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:28

  baraka написав:хавка будет дорожать


Стоимость подуктов в США в эти дни. Костко - один из самых дешевых оптовых магазов. Покупаешь дешево, но потом половина пропадает. :?

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:30

  Успіх написав:
  Libo написав:Успіх

А скількі буде цього року з/п у успіхової вчителькі? :roll:

Все йде до того, що вона буде звільнятись і йти "на вільні хліба"🍞🍞🍞 :roll:
(через примусову вакцинацію)


Оооо, так вы антиваксы, московский патриархат?! :shock:
Ганьба. :(
Libo
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