Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе Дія – так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", – заявил Устенко.
baraka написав:хавка будет дорожать, готовят общественное мнение
В чём прикол? Что тут нового? Она когда-то или где-то дешевела?
прикол в том, что в "житнице Европы" жрачка стоит дороже чем в Европе, где она тоже не подешевела. Как это экстраполировать на рынок недвиги, понятия не имею, Бараке виднее. Мне так видится расслоение общества: кто не мог купить квартиру, тем более не купит; кто мог, но выделывался (привет Сержу) тоже не сможет; у кого впритык хватало денег на Печерск, теперь купит разве что на Борщаге. Нездоровая фигня - крайне трудно на что-то накопить
baraka написав:хавка будет дорожать, готовят общественное мнение
В чём прикол? Что тут нового? Она когда-то или где-то дешевела?
прикол в том, что в "житнице Европы" жрачка стоит дороже чем в Европе, где она тоже не подешевела. Как это экстраполировать на рынок недвиги, понятия не имею, Бараке виднее. Мне так видится расслоение общества: кто не мог купить квартиру, тем более не купит; кто мог, но выделывался (привет Сержу) тоже не сможет; у кого впритык хватало денег на Печерск, теперь купит разве что на Борщаге. Нездоровая фигня - крайне трудно на что-то накопить