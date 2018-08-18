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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9276927792789279>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

10 найкращих публікацій рубрики «Квартира тижня» за 2021 рік

https://www.the-village.com.ua/village/ ... 8g-nWQJ-IQ
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:26

хавка будет дорожать, готовят общественное мнение


"Прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе Дія – так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", – заявил Устенко.

https://news.obozrevatel.com/economics/ ... abotat.htm

последнее китайское предупреждение для тех, кто думал слиться, но оттягивал.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:37

  baraka написав:хавка будет дорожать, готовят общественное мнение



В чём прикол? Что тут нового? :roll:
Она когда-то или где-то дешевела? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:30

  Libo написав:Хрущобы - лакомый кусочек. Там живут простые пожилые люди или люмпен. С ними проблем не будет. А на их месте вырастут шикарные и дорогущие Ж

в країні з різко негативною демографією і середньою ЗП 400 дол/міс на руки????
З 2021 року - населення Києва зменшується.
Ще жодну "хрущовку" не знесли в Києві.
То у вас в Маскві - їх же немає.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:32

  Libo написав:
  baraka написав:хавка будет дорожать, готовят общественное мнение



В чём прикол? Что тут нового? :roll:
Она когда-то или где-то дешевела? :?

прикол в том, что в "житнице Европы" жрачка стоит дороже чем в Европе, где она тоже не подешевела. Как это экстраполировать на рынок недвиги, понятия не имею, Бараке виднее. Мне так видится расслоение общества: кто не мог купить квартиру, тем более не купит; кто мог, но выделывался (привет Сержу) тоже не сможет; у кого впритык хватало денег на Печерск, теперь купит разве что на Борщаге.
Нездоровая фигня - крайне трудно на что-то накопить
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:36

  sequence написав:
  Libo написав:
  baraka написав:хавка будет дорожать, готовят общественное мнение



В чём прикол? Что тут нового? :roll:
Она когда-то или где-то дешевела? :?

прикол в том, что в "житнице Европы" жрачка стоит дороже чем в Европе, где она тоже не подешевела. Как это экстраполировать на рынок недвиги, понятия не имею, Бараке виднее. Мне так видится расслоение общества: кто не мог купить квартиру, тем более не купит; кто мог, но выделывался (привет Сержу) тоже не сможет; у кого впритык хватало денег на Печерск, теперь купит разве что на Борщаге.
Нездоровая фигня - крайне трудно на что-то накопить

цікаво, хто ж тоді купує і жене цінники вверх?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:55

  flyman написав:...
цікаво, хто ж тоді купує і жене цінники вверх?

Понятия не имею. Как говорит нашкодивший ребенок - "оно само".
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:31

  Vlad442 написав:Вчера спорили с Франтом, что под аренду в экономе не нужно делать ремонт. Попалось объявление. Как думаете, какой будет портрет арендаторов, которые согласятся жить в таком ремонте? А судя по тому, что там стоит стиралка в ремонте "из-под бабушки", то жили арендаторы.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... NGhsR.html

Интересно, сколько бы такая чешка стоила на Оболони в 7 минутах от метро?
Не забываем про агентские. Это АН по % не двигается, так что еще +5%.

В августе 21 года примерно в таком состоянии 30 кв. метров на Иорданской (10 мин. метро) ушла за 38куе науки продавцу +3%м рылы+ нотариус и налоги.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:40

  Libo написав:
  Frant написав:Ніхто їх не буде зносити.
"Хрущовки" зносити - рентабельність меньша.
Треба ж мешканцям 5-поверхів дати житло взамін, і не в Єпенях, а в Києві. :mrgreen:


Застройщики в очереди будут стоять на выселение и новую застройку. Не мы первые.
Хрущобы - лакомый кусочек. Там живут простые пожилые люди или люмпен. С ними проблем не будет. А на их месте вырастут шикарные и дорогущие ЖК. :?

для этого цены должны быть как в мацкве, иначе рентабельней застраивать промки
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Мне так видится расслоение общества: кто не мог купить квартиру, тем более не купит; кто мог, но выделывался (привет Сержу) тоже не сможет; у кого впритык хватало денег на Печерск, теперь купит разве что на Борщаге.

привет
Serg-ik
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