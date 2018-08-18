Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе Дія – так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", – заявил Устенко.
baraka написав:хавка будет дорожать, готовят общественное мнение
В чём прикол? Что тут нового? Она когда-то или где-то дешевела?
прикол в том, что в "житнице Европы" жрачка стоит дороже чем в Европе, где она тоже не подешевела. Как это экстраполировать на рынок недвиги, понятия не имею, Бараке виднее. Мне так видится расслоение общества: кто не мог купить квартиру, тем более не купит; кто мог, но выделывался (привет Сержу) тоже не сможет; у кого впритык хватало денег на Печерск, теперь купит разве что на Борщаге. Нездоровая фигня - крайне трудно на что-то накопить
baraka написав:хавка будет дорожать, готовят общественное мнение
В чём прикол? Что тут нового? Она когда-то или где-то дешевела?
прикол в том, что в "житнице Европы" жрачка стоит дороже чем в Европе, где она тоже не подешевела. Как это экстраполировать на рынок недвиги, понятия не имею, Бараке виднее. Мне так видится расслоение общества: кто не мог купить квартиру, тем более не купит; кто мог, но выделывался (привет Сержу) тоже не сможет; у кого впритык хватало денег на Печерск, теперь купит разве что на Борщаге. Нездоровая фигня - крайне трудно на что-то накопить
Vlad442 написав:Вчера спорили с Франтом, что под аренду в экономе не нужно делать ремонт. Попалось объявление. Как думаете, какой будет портрет арендаторов, которые согласятся жить в таком ремонте? А судя по тому, что там стоит стиралка в ремонте "из-под бабушки", то жили арендаторы. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... NGhsR.html
Интересно, сколько бы такая чешка стоила на Оболони в 7 минутах от метро? Не забываем про агентские. Это АН по % не двигается, так что еще +5%.
В августе 21 года примерно в таком состоянии 30 кв. метров на Иорданской (10 мин. метро) ушла за 38куе науки продавцу +3%м рылы+ нотариус и налоги.
Frant написав:Ніхто їх не буде зносити. "Хрущовки" зносити - рентабельність меньша. Треба ж мешканцям 5-поверхів дати житло взамін, і не в Єпенях, а в Києві.
Застройщики в очереди будут стоять на выселение и новую застройку. Не мы первые. Хрущобы - лакомый кусочек. Там живут простые пожилые люди или люмпен. С ними проблем не будет. А на их месте вырастут шикарные и дорогущие ЖК.
для этого цены должны быть как в мацкве, иначе рентабельней застраивать промки
sequence написав:Мне так видится расслоение общества: кто не мог купить квартиру, тем более не купит; кто мог, но выделывался (привет Сержу) тоже не сможет; у кого впритык хватало денег на Печерск, теперь купит разве что на Борщаге.