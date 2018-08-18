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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 січ, 2022 16:51
Serg-ik написав: sequence написав:
Мне так видится расслоение общества: кто не мог купить квартиру, тем более не купит; кто мог, но выделывался (привет Сержу) тоже не сможет; у кого впритык хватало денег на Печерск, теперь купит разве что на Борщаге.
привет
Надеюсь, Сержик, вы уже вопрос решили и готовы "крутить дули"
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Faceless
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Додано: Вів 11 січ, 2022 17:03
Faceless
какой вопрос?
почему надеетесь?
что значит "крутить дули"? ( не мой сленг)
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Serg-ik
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Додано: Вів 11 січ, 2022 17:24
sequence написав:
прикол в том, что в "житнице Европы" жрачка стоит дороже чем в Европе, где она тоже не подешевела.
Меня очень удивляет, что люди, занимающиеся РН в Украине, голодают или недоедают.
То жратвы вам не хватает, то дорого, то только с помойки ... Постоянно об этом могут говорить только голодные, с самой грани нищеты.
На что вы тратите ваши заработки?
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Libo
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Додано: Вів 11 січ, 2022 17:25
Libo написав: sequence написав:
прикол в том, что в "житнице Европы" жрачка стоит дороже чем в Европе, где она тоже не подешевела.
Меня очень удивляет, что люди, занимающиеся РН в Украине, голодают или недоедают.
То жратвы вам не хватает, то дорого, то только с помойки ... Постоянно об этом могут говорить только голодные, с самой грани нищеты.
На что вы тратите ваши заработки?
як на що?
на кавірки на КРЖН
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flyman
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