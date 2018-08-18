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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9276927792789279

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 142
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
20
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  sequence написав:Мне так видится расслоение общества: кто не мог купить квартиру, тем более не купит; кто мог, но выделывался (привет Сержу) тоже не сможет; у кого впритык хватало денег на Печерск, теперь купит разве что на Борщаге.

привет
Надеюсь, Сержик, вы уже вопрос решили и готовы "крутить дули"
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:03

Faceless
какой вопрос?
почему надеетесь?
что значит "крутить дули"? ( не мой сленг)
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:57

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Vlad442 написав:Вчера спорили с Франтом, что под аренду в экономе не нужно делать ремонт. Попалось объявление. Как думаете, какой будет портрет арендаторов, которые согласятся жить в таком ремонте? А судя по тому, что там стоит стиралка в ремонте "из-под бабушки", то жили арендаторы.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... NGhsR.html

Интересно, сколько бы такая чешка стоила на Оболони в 7 минутах от метро?
Не забываем про агентские. Это АН по % не двигается, так что еще +5%.

Так, як моя племінниця ще недавно була ріелторкою, то скидала мені різні варіанти для обговорення))
Так от, отака☝️ квартира в спальнику Львова, і такому☝️ стані, але змішувач і бачок унітазу - вбиті(а тут, на фото - наче, ще не дуже вбиті) - 3кгрн + КП.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:17

  Успіх написав:Вщіпніть мене - це вже сам забудовник планує кухню БЕЗ вікна???! :shock:
Зображення
А в Києві - теж вже таке є?

В Киеве такое было еще до вашего рождения, лично видел, гетто из гостинок на Караваевых дачах, вагоноподобная комнатушка с кухонной зоной и одним окном в торце.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:20

  alter написав:
  Успіх написав:Вщіпніть мене - це вже сам забудовник планує кухню БЕЗ вікна???! :shock:
Зображення
А в Києві - теж вже таке є?

В Киеве такое было еще до вашего рождения, лично видел, гетто из гостинок на Караваевых дачах, вагоноподобная комнатушка с кухонной зоной и одним окном в торце.

Це я планування кинув в новобудові!
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:20

  alter написав:
  Успіх написав:Вщіпніть мене - це вже сам забудовник планує кухню БЕЗ вікна???! :shock:
Зображення
А в Києві - теж вже таке є?

В Киеве такое было еще до вашего рождения, лично видел, гетто из гостинок на Караваевых дачах, вагоноподобная комнатушка с кухонной зоной и одним окном в торце.

ліпше замість стіни поставити барну стойку,
якщо більш-менш нормальна локація і ціна, то можна брати.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Faceless
какой вопрос?
почему надеетесь?
что значит "крутить дули"? ( не мой сленг)
Жилищный. В смысле, купили себе прелесть, с правильными комнатами, и обломали всех троллей
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:18

  Успіх написав:
  alter написав:
  Успіх написав:Вщіпніть мене - це вже сам забудовник планує кухню БЕЗ вікна???! :shock:
Зображення
А в Києві - теж вже таке є?

В Киеве такое было еще до вашего рождения, лично видел, гетто из гостинок на Караваевых дачах, вагоноподобная комнатушка с кухонной зоной и одним окном в торце.

Це я планування кинув в новобудові!

Нормальне планування, для найуспішніших. Це ж не унифіковані совкові ГОСТовські п'ятиповерхівки! В чому проблема???
Frant
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