Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:Мне так видится расслоение общества: кто не мог купить квартиру, тем более не купит; кто мог, но выделывался (привет Сержу) тоже не сможет; у кого впритык хватало денег на Печерск, теперь купит разве что на Борщаге.
привет
Надеюсь, Сержик, вы уже вопрос решили и готовы "крутить дули"
Vlad442 написав:Вчера спорили с Франтом, что под аренду в экономе не нужно делать ремонт. Попалось объявление. Как думаете, какой будет портрет арендаторов, которые согласятся жить в таком ремонте? А судя по тому, что там стоит стиралка в ремонте "из-под бабушки", то жили арендаторы. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... NGhsR.html
Интересно, сколько бы такая чешка стоила на Оболони в 7 минутах от метро? Не забываем про агентские. Это АН по % не двигается, так что еще +5%.
Так, як моя племінниця ще недавно була ріелторкою, то скидала мені різні варіанти для обговорення)) Так от, отака☝️ квартира в спальнику Львова, і такому☝️ стані, але змішувач і бачок унітазу - вбиті(а тут, на фото - наче, ще не дуже вбиті) - 3кгрн + КП.