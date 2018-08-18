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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9277927892799280>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 143
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  sequence написав:Мне так видится расслоение общества: кто не мог купить квартиру, тем более не купит; кто мог, но выделывался (привет Сержу) тоже не сможет; у кого впритык хватало денег на Печерск, теперь купит разве что на Борщаге.

привет
Надеюсь, Сержик, вы уже вопрос решили и готовы "крутить дули"
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:03

Faceless
какой вопрос?
почему надеетесь?
что значит "крутить дули"? ( не мой сленг)
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:57

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Vlad442 написав:Вчера спорили с Франтом, что под аренду в экономе не нужно делать ремонт. Попалось объявление. Как думаете, какой будет портрет арендаторов, которые согласятся жить в таком ремонте? А судя по тому, что там стоит стиралка в ремонте "из-под бабушки", то жили арендаторы.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... NGhsR.html

Интересно, сколько бы такая чешка стоила на Оболони в 7 минутах от метро?
Не забываем про агентские. Это АН по % не двигается, так что еще +5%.

Так, як моя племінниця ще недавно була ріелторкою, то скидала мені різні варіанти для обговорення))
Так от, отака☝️ квартира в спальнику Львова, і такому☝️ стані, але змішувач і бачок унітазу - вбиті(а тут, на фото - наче, ще не дуже вбиті) - 3кгрн + КП.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:17

  Успіх написав:Вщіпніть мене - це вже сам забудовник планує кухню БЕЗ вікна???! :shock:
Зображення
А в Києві - теж вже таке є?

В Киеве такое было еще до вашего рождения, лично видел, гетто из гостинок на Караваевых дачах, вагоноподобная комнатушка с кухонной зоной и одним окном в торце.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:20

  alter написав:
  Успіх написав:Вщіпніть мене - це вже сам забудовник планує кухню БЕЗ вікна???! :shock:
Зображення
А в Києві - теж вже таке є?

В Киеве такое было еще до вашего рождения, лично видел, гетто из гостинок на Караваевых дачах, вагоноподобная комнатушка с кухонной зоной и одним окном в торце.

Це я планування кинув в новобудові!
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:20

  alter написав:
  Успіх написав:Вщіпніть мене - це вже сам забудовник планує кухню БЕЗ вікна???! :shock:
Зображення
А в Києві - теж вже таке є?

В Киеве такое было еще до вашего рождения, лично видел, гетто из гостинок на Караваевых дачах, вагоноподобная комнатушка с кухонной зоной и одним окном в торце.

ліпше замість стіни поставити барну стойку,
якщо більш-менш нормальна локація і ціна, то можна брати.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Faceless
какой вопрос?
почему надеетесь?
что значит "крутить дули"? ( не мой сленг)
Жилищный. В смысле, купили себе прелесть, с правильными комнатами, и обломали всех троллей
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:18

  Успіх написав:
  alter написав:
  Успіх написав:Вщіпніть мене - це вже сам забудовник планує кухню БЕЗ вікна???! :shock:
Зображення
А в Києві - теж вже таке є?

В Киеве такое было еще до вашего рождения, лично видел, гетто из гостинок на Караваевых дачах, вагоноподобная комнатушка с кухонной зоной и одним окном в торце.

Це я планування кинув в новобудові!

Нормальне планування, для найуспішніших. Це ж не унифіковані совкові ГОСТовські п'ятиповерхівки! В чому проблема???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:54

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Ірпені район Університетської - другу добу без світла: у чому причина
Відучора, 10 січня, близько 25 будинків в районі парку Центрального залишилося без світла.

Як вдалося з’ясувати редакції «04597, причиною тому став різкий стрибок напруги на понижуючій підстанції по вулиці Північній в Ірпені, через що перегорів кабель по вулиці Українській в районі ЖК "Версаль".

ранку на місце події виїхала експертна лабораторія, яка виявила місце пошкодження кабелю. Зараз його розкопують та приступають до виконання робіт по усуненню пошкодження кабелю.

За інформацією ДТЕК ремонтні роботи мають завершитися вже сьогодні. Тим часом, у соцмережах ірпінчани обурюються, що такі відключення світла в місті відбуваються дедалі частіше.

https://www.04597.com.ua/news/3301013/v ... MhOcmhzxKk
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:03

  kingkongovets написав:В Ірпені район Університетської - другу добу без світла: у чому причина
Відучора, 10 січня, близько 25 будинків в районі парку Центрального залишилося без світла.

Як вдалося з’ясувати редакції «04597, причиною тому став різкий стрибок напруги на понижуючій підстанції по вулиці Північній в Ірпені, через що перегорів кабель по вулиці Українській в районі ЖК "Версаль".

ранку на місце події виїхала експертна лабораторія, яка виявила місце пошкодження кабелю. Зараз його розкопують та приступають до виконання робіт по усуненню пошкодження кабелю.

За інформацією ДТЕК ремонтні роботи мають завершитися вже сьогодні. Тим часом, у соцмережах ірпінчани обурюються, що такі відключення світла в місті відбуваються дедалі частіше.

https://www.04597.com.ua/news/3301013/v ... MhOcmhzxKk

оффтоп
этот кейс уже обсуждается в профильной ветке про ипеня
ждем только комменты хедлайнера Виталлиана)
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