Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:Мне так видится расслоение общества: кто не мог купить квартиру, тем более не купит; кто мог, но выделывался (привет Сержу) тоже не сможет; у кого впритык хватало денег на Печерск, теперь купит разве что на Борщаге.
привет
Надеюсь, Сержик, вы уже вопрос решили и готовы "крутить дули"
Vlad442 написав:Вчера спорили с Франтом, что под аренду в экономе не нужно делать ремонт. Попалось объявление. Как думаете, какой будет портрет арендаторов, которые согласятся жить в таком ремонте? А судя по тому, что там стоит стиралка в ремонте "из-под бабушки", то жили арендаторы. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... NGhsR.html
Интересно, сколько бы такая чешка стоила на Оболони в 7 минутах от метро? Не забываем про агентские. Это АН по % не двигается, так что еще +5%.
Так, як моя племінниця ще недавно була ріелторкою, то скидала мені різні варіанти для обговорення)) Так от, отака☝️ квартира в спальнику Львова, і такому☝️ стані, але змішувач і бачок унітазу - вбиті(а тут, на фото - наче, ще не дуже вбиті) - 3кгрн + КП.
В Ірпені район Університетської - другу добу без світла: у чому причина Відучора, 10 січня, близько 25 будинків в районі парку Центрального залишилося без світла.
Як вдалося з’ясувати редакції «04597, причиною тому став різкий стрибок напруги на понижуючій підстанції по вулиці Північній в Ірпені, через що перегорів кабель по вулиці Українській в районі ЖК "Версаль".
ранку на місце події виїхала експертна лабораторія, яка виявила місце пошкодження кабелю. Зараз його розкопують та приступають до виконання робіт по усуненню пошкодження кабелю.
За інформацією ДТЕК ремонтні роботи мають завершитися вже сьогодні. Тим часом, у соцмережах ірпінчани обурюються, що такі відключення світла в місті відбуваються дедалі частіше.
kingkongovets написав:В Ірпені район Університетської - другу добу без світла: у чому причина Відучора, 10 січня, близько 25 будинків в районі парку Центрального залишилося без світла.
Як вдалося з’ясувати редакції «04597, причиною тому став різкий стрибок напруги на понижуючій підстанції по вулиці Північній в Ірпені, через що перегорів кабель по вулиці Українській в районі ЖК "Версаль".
ранку на місце події виїхала експертна лабораторія, яка виявила місце пошкодження кабелю. Зараз його розкопують та приступають до виконання робіт по усуненню пошкодження кабелю.
За інформацією ДТЕК ремонтні роботи мають завершитися вже сьогодні. Тим часом, у соцмережах ірпінчани обурюються, що такі відключення світла в місті відбуваються дедалі частіше.