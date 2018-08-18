Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:В Ірпені район Університетської - другу добу без світла: у чому причина Відучора, 10 січня, близько 25 будинків в районі парку Центрального залишилося без світла.
Як вдалося з’ясувати редакції «04597, причиною тому став різкий стрибок напруги на понижуючій підстанції по вулиці Північній в Ірпені, через що перегорів кабель по вулиці Українській в районі ЖК "Версаль".
ранку на місце події виїхала експертна лабораторія, яка виявила місце пошкодження кабелю. Зараз його розкопують та приступають до виконання робіт по усуненню пошкодження кабелю.
За інформацією ДТЕК ремонтні роботи мають завершитися вже сьогодні. Тим часом, у соцмережах ірпінчани обурюються, що такі відключення світла в місті відбуваються дедалі частіше.
kingkongovets написав:В Ірпені район Університетської - другу добу без світла: у чому причина Відучора, 10 січня, близько 25 будинків в районі парку Центрального залишилося без світла.
Як вдалося з’ясувати редакції «04597, причиною тому став різкий стрибок напруги на понижуючій підстанції по вулиці Північній в Ірпені, через що перегорів кабель по вулиці Українській в районі ЖК "Версаль".
ранку на місце події виїхала експертна лабораторія, яка виявила місце пошкодження кабелю. Зараз його розкопують та приступають до виконання робіт по усуненню пошкодження кабелю.
За інформацією ДТЕК ремонтні роботи мають завершитися вже сьогодні. Тим часом, у соцмережах ірпінчани обурюються, що такі відключення світла в місті відбуваються дедалі частіше.
Грешно смеяться над "счастливыми новоселами", но бляха все же давно катилось к такому. Ирпенские власти на такую застройку смотрели сквозь пальцы а покупатели не утруждали себя анализом ситуации. В Киеве возможно повторение истории-у ДИМа все текущие проекты с электроотоплением.
kingkongovets написав:В Ірпені район Університетської - другу добу без світла: у чому причина Відучора, 10 січня, близько 25 будинків в районі парку Центрального залишилося без світла.
Як вдалося з’ясувати редакції «04597, причиною тому став різкий стрибок напруги на понижуючій підстанції по вулиці Північній в Ірпені, через що перегорів кабель по вулиці Українській в районі ЖК "Версаль".
ранку на місце події виїхала експертна лабораторія, яка виявила місце пошкодження кабелю. Зараз його розкопують та приступають до виконання робіт по усуненню пошкодження кабелю.
За інформацією ДТЕК ремонтні роботи мають завершитися вже сьогодні. Тим часом, у соцмережах ірпінчани обурюються, що такі відключення світла в місті відбуваються дедалі частіше.
Грешно смеяться над "счастливыми новоселами", но бляха все же давно катилось к такому. Ирпенские власти на такую застройку смотрели сквозь пальцы а покупатели не утруждали себя анализом ситуации. В Киеве возможно повторение истории-у ДИМа все текущие проекты с электроотоплением.
причем веталь упорно талдычил шо подобные проблемы тока у мутных застройщиков, а тут то как раз район центрального парка накрылся - типа самый жир
«Со вчерашнего вечера (10/01/2022) 25 многоэтажек города Ирпень находятся без света. Это уже в третий раз за последнюю неделю. Каждое отключение длится более 12 часов. В домах проживают дети, пенсионеры, инвалиды. В квартирах не работает отопление, в цоколях, кроме этого, также невозможно приготовить еду, не работает канализация (ибо все от электричества). Идут морозы. Люди брошены на произвол судьбы. Кто виноват?»
kingkongovets написав:причем веталь упорно талдычил шо подобные проблемы тока у мутных застройщиков, а тут то как раз район центрального парка накрылся - типа самый жир
«Со вчерашнего вечера (10/01/2022) 25 многоэтажек города Ирпень находятся без света. Это уже в третий раз за последнюю неделю. Каждое отключение длится более 12 часов. В домах проживают дети, пенсионеры, инвалиды. В квартирах не работает отопление, в цоколях, кроме этого, также невозможно приготовить еду, не работает канализация (ибо все от электричества). Идут морозы. Люди брошены на произвол судьбы. Кто виноват?»
kingkongovets написав:думаю о подобном стоит знать и любителям купить самострой в чс киева, там же у них не только света сейчас нет, там не работает и водопровод
в самостроях ЧС Киева кроме проблем с электричеством не редкость канализация типа выгребная яма и вода из скважины только вот вопрос кто обслуживает эти самострои и какая цена вопроса но это "счастливые новоселы" узнают пАпизже и куда они побегут когда пропадет вода в кране и какахи начнут течь возле дома?)))
Не, спасибо. Мне совершенно не интересны сводки с межбанка и непонятен энтузиазм людей, работающих за медальки (это не про Вас), выпрашивающие их как прибавку к зарплате, бурное реагирование ветки на то, что на межбанке курс приподнялся или опустился на 2 копейки. Такое ощущение, что читая ветку, народ тут-же все свои сбережения гоняет то в бакс то в гривну. Удивило поздравление одного из модераторов с Новым годом. Почему только валютную ветку? Почему не эту? Или ветку про аренду? Или еще какую? Ясен пень, ей валютка накидала крестов на топ в рейтинге. Очень информативно и полезно. В общем, песочница в детском саду. И если там есть что-то полезное, то столько ненужного надо перелопатить. Я пытался когда-то ее читать - это выше моих душевных сил.