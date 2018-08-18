Додано: Вів 11 січ, 2022 20:46

zРадио написав: rjkz написав: удивлен, что зРадио еще это сюда не выложил.

Я так понимаю, "мы на пороге грандиозного шухера"(с)

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ff-in-2022



The Federal Reserve will likely raise interest rates four times this year and will start its balance sheet runoff process in July, if not earlier, according to Goldman Sachs Group Inc. удивлен, что зРадио еще это сюда не выложил.Я так понимаю, "мы на пороге грандиозного шухера"(с)



На валютной вчера разобрал. Здесь, за редким исключением, не с кем об этом говорить. Присоединяйтесь



Валютный рынок в контексте ДС На валютной вчера разобрал. Здесь, за редким исключением, не с кем об этом говорить. Присоединяйтесь

Не, спасибо.Мне совершенно не интересны сводки с межбанка и непонятен энтузиазм людей, работающих за медальки (это не про Вас), выпрашивающие их как прибавку к зарплате, бурное реагирование ветки на то, что на межбанке курс приподнялся или опустился на 2 копейки. Такое ощущение, что читая ветку, народ тут-же все свои сбережения гоняет то в бакс то в гривну.Удивило поздравление одного из модераторов с Новым годом.Почему только валютную ветку? Почему не эту? Или ветку про аренду?Или еще какую?Ясен пень, ей валютка накидала крестов на топ в рейтинге. Очень информативно и полезно.В общем, песочница в детском саду.И если там есть что-то полезное, то столько ненужного надо перелопатить.Я пытался когда-то ее читать - это выше моих душевных сил.