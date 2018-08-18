Додано: Вів 11 січ, 2022 21:12

кто недоволен - мы не держим, но почему то все новые и новые жк строятся и заселяются, если бы у меня была такая проблема я бы простенький генератор на 3квт завёл. К счастью, в моем ЖК отключают свет не часто.На подачу газа э/э не влияет, если запитают правильным синусом котёл - не замёрзнут. Павербанки на 10Ач хватит сутки питать мобильный телефон в режиме просмотра видео с интернета. но лучше пусть берут детей с санками и идут в парки. Там сейчас заснеженные горки. Все как на фото.