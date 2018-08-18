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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9279928092819282>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 143
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:01

vitaliian

там есть африканочки? симпатичные девушку?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:04

  vitaliian написав:
  Прохожий написав:ждем только комменты хедлайнера Виталлиана)

Зачем вам свет когда вокруг такая красота? Странные люди, в Ирпень люди не за светом жить ехали. Все довольны как слоны
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Эта красота невозможна без электричества

а 25 многоэтажек сейчас без электричества, в морозы
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:12

pesikot кто недоволен - мы не держим, но почему то все новые и новые жк строятся и заселяются, если бы у меня была такая проблема я бы простенький генератор на 3квт завёл. К счастью, в моем ЖК отключают свет не часто. https://t.me/c/1149112753/5353

На подачу газа э/э не влияет, если запитают правильным синусом котёл - не замёрзнут. Павербанки на 10Ач хватит сутки питать мобильный телефон в режиме просмотра видео с интернета. но лучше пусть берут детей с санками и идут в парки. Там сейчас заснеженные горки. Все как на фото.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:28

  vitaliian написав:На подачу газа э/э не влияет, если запитают правильным синусом котёл - не замёрзнут. Павербанки на 10Ач хватит сутки питать мобильный телефон в режиме просмотра видео с интернета. но лучше пусть берут детей с санками и идут в парки. Там сейчас заснеженные горки. Все как на фото.


Эх, бл., бросить бы всё, да уехать бы в этот Урюпинск! (с)

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:31

  vitaliian написав:На подачу газа э/э не влияет, если запитают правильным синусом котёл - не замёрзнут. Павербанки на 10Ач хватит сутки питать мобильный телефон в режиме просмотра видео с интернета. но лучше пусть берут детей с санками и идут в парки. Там сейчас заснеженные горки. Все как на фото.

Газ на 25-й этаж не доставляют

powerbank на газовый котёл не хватит.
Но ты предлагаешь идти в парк, а там можно в -16 согреться ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:36

  pesikot написав:
  vitaliian написав:На подачу газа э/э не влияет, если запитают правильным синусом котёл - не замёрзнут. Павербанки на 10Ач хватит сутки питать мобильный телефон в режиме просмотра видео с интернета. но лучше пусть берут детей с санками и идут в парки. Там сейчас заснеженные горки. Все как на фото.

Газ на 25-й этаж не доставляют

powerbank на газовый котёл не хватит.
Но ты предлагаешь идти в парк, а там можно в -16 согреться ?
извини я не знаю какое отопление в 25 этажах и сколько их вообще в Ирпене (может ты подскажешь?)

Не электро, это точно, своя котельная или ЦО. Для котлов есть гелевые АКБ на 100Ач , если хватило на новострой и ремонт, на АКБ думаю тоже деньги найдутся.

В милые хрущии чего то не мигрируют, хотя там всё ок и со светом и с отоплением.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:41

  pesikot написав:Газ на 25-й этаж не доставляют

powerbank на газовый котёл не хватит.
Но ты предлагаешь идти в парк, а там можно в -16 согреться ?


Ты думаешь он там на -16С на санках катается и радуется жизни?
Наверняка сразу же перебрался в тепло к какой-то шлюхе и греется о её ляжку. :oops:
В такой мороз без света и тепла нормальный чел сидеть в доме не будет. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:48

  Libo написав:
  pesikot написав:Газ на 25-й этаж не доставляют

powerbank на газовый котёл не хватит.
Но ты предлагаешь идти в парк, а там можно в -16 согреться ?


Ты думаешь он там на -16С на санках катается и радуется жизни?
Наверняка сразу же перебрался в тепло к какой-то шлюхе и греется о её ляжку. :oops:
В такой мороз без света и тепла нормальный чел сидеть в доме не будет. :wink:
как человек измученный походами, я найду чем жильё обогреть в аварийных ситуациях.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:51

  vitaliian написав:
  pesikot написав:
  vitaliian написав:На подачу газа э/э не влияет, если запитают правильным синусом котёл - не замёрзнут. Павербанки на 10Ач хватит сутки питать мобильный телефон в режиме просмотра видео с интернета. но лучше пусть берут детей с санками и идут в парки. Там сейчас заснеженные горки. Все как на фото.

Газ на 25-й этаж не доставляют

powerbank на газовый котёл не хватит.
Но ты предлагаешь идти в парк, а там можно в -16 согреться ?
извини я не знаю какое отопление в 25 этажах и сколько их вообще в Ирпене (может ты подскажешь?)

Не электро, это точно, своя котельная или ЦО. Для котлов есть гелевые АКБ на 100Ач , если хватило на новострой и ремонт, на АКБ думаю тоже деньги найдутся.

В милые хрущии чего то не мигрируют, хотя там всё ок и со светом и с отоплением.

Но проблема не с хрущами

А с новыми домами

Кстати, имею опыт в своём частном доме остаться без отопления в -20
Холодно было. Хотя для меня холодно в доме - это +16

Решил за пару дней, но больше такой опыт иметь не хочу
Потому как, не хотелось дойти до более низких температур
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 11 січ, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:53

  vitaliian написав:как человек измученный походами, я найду чем жильё обогреть в аварийных ситуациях.

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Капец, как пожароопасно
pesikot
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