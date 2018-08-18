Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot кто недоволен - мы не держим, но почему то все новые и новые жк строятся и заселяются, если бы у меня была такая проблема я бы простенький генератор на 3квт завёл. К счастью, в моем ЖК отключают свет не часто. https://t.me/c/1149112753/5353
На подачу газа э/э не влияет, если запитают правильным синусом котёл - не замёрзнут. Павербанки на 10Ач хватит сутки питать мобильный телефон в режиме просмотра видео с интернета. но лучше пусть берут детей с санками и идут в парки. Там сейчас заснеженные горки. Все как на фото.
vitaliian написав:На подачу газа э/э не влияет, если запитают правильным синусом котёл - не замёрзнут. Павербанки на 10Ач хватит сутки питать мобильный телефон в режиме просмотра видео с интернета. но лучше пусть берут детей с санками и идут в парки. Там сейчас заснеженные горки. Все как на фото.
Эх, бл., бросить бы всё, да уехать бы в этот Урюпинск! (с)
vitaliian написав:На подачу газа э/э не влияет, если запитают правильным синусом котёл - не замёрзнут. Павербанки на 10Ач хватит сутки питать мобильный телефон в режиме просмотра видео с интернета. но лучше пусть берут детей с санками и идут в парки. Там сейчас заснеженные горки. Все как на фото.
Газ на 25-й этаж не доставляют
powerbank на газовый котёл не хватит. Но ты предлагаешь идти в парк, а там можно в -16 согреться ?
vitaliian написав:На подачу газа э/э не влияет, если запитают правильным синусом котёл - не замёрзнут. Павербанки на 10Ач хватит сутки питать мобильный телефон в режиме просмотра видео с интернета. но лучше пусть берут детей с санками и идут в парки. Там сейчас заснеженные горки. Все как на фото.
Газ на 25-й этаж не доставляют
powerbank на газовый котёл не хватит. Но ты предлагаешь идти в парк, а там можно в -16 согреться ?
извини я не знаю какое отопление в 25 этажах и сколько их вообще в Ирпене (может ты подскажешь?)
Не электро, это точно, своя котельная или ЦО. Для котлов есть гелевые АКБ на 100Ач , если хватило на новострой и ремонт, на АКБ думаю тоже деньги найдутся.
В милые хрущии чего то не мигрируют, хотя там всё ок и со светом и с отоплением.
powerbank на газовый котёл не хватит. Но ты предлагаешь идти в парк, а там можно в -16 согреться ?
Ты думаешь он там на -16С на санках катается и радуется жизни? Наверняка сразу же перебрался в тепло к какой-то шлюхе и греется о её ляжку. В такой мороз без света и тепла нормальный чел сидеть в доме не будет.
powerbank на газовый котёл не хватит. Но ты предлагаешь идти в парк, а там можно в -16 согреться ?
Ты думаешь он там на -16С на санках катается и радуется жизни? Наверняка сразу же перебрался в тепло к какой-то шлюхе и греется о её ляжку. В такой мороз без света и тепла нормальный чел сидеть в доме не будет.
как человек измученный походами, я найду чем жильё обогреть в аварийных ситуациях.
vitaliian написав:На подачу газа э/э не влияет, если запитают правильным синусом котёл - не замёрзнут. Павербанки на 10Ач хватит сутки питать мобильный телефон в режиме просмотра видео с интернета. но лучше пусть берут детей с санками и идут в парки. Там сейчас заснеженные горки. Все как на фото.
Газ на 25-й этаж не доставляют
powerbank на газовый котёл не хватит. Но ты предлагаешь идти в парк, а там можно в -16 согреться ?
извини я не знаю какое отопление в 25 этажах и сколько их вообще в Ирпене (может ты подскажешь?)
Не электро, это точно, своя котельная или ЦО. Для котлов есть гелевые АКБ на 100Ач , если хватило на новострой и ремонт, на АКБ думаю тоже деньги найдутся.
В милые хрущии чего то не мигрируют, хотя там всё ок и со светом и с отоплением.
Но проблема не с хрущами
А с новыми домами
Кстати, имею опыт в своём частном доме остаться без отопления в -20 Холодно было. Хотя для меня холодно в доме - это +16
Решил за пару дней, но больше такой опыт иметь не хочу Потому как, не хотелось дойти до более низких температур
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 11 січ, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.