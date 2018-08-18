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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9279928092819282

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 143
1. Не вище 900
15%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
15%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
16
8. 1651 - 1800
6%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Но проблема не с хрущами
А с новыми домами
я ж и говорю с хрущами проблемы нет, только очередь купить квартиру в хруще не стоит. Все хотят в новых домах. Я не представляю кто живёт на 5+ этаже если целый день не работает лифт. Земли ж навалом, зачем строить человейники я хз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:59

  UA написав:
  drevlyanin написав: а покупатели не утруждали себя анализом ситуации

Шутка года


А в чем собственно вы видите сложность перед заносом денег в ОП осведомится там же о наличии ТУ на эл. отопление , воду и канализацию, а потом потратить час-полтора времени "на поговорить" с местными о состоянии дел с коммуникациями? Форумы близлежащих ЖК почитать в конце концов. Чай не в Швейцариях живем, давно уже пора понять, что спасение утопающих...
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Капец, как пожароопасно
не пожароопаснее авто на пропане. Но дизель/керосин в квартире воняют.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 січ, 2022 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:04

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Но проблема не с хрущами
А с новыми домами
я ж и говорю с хрущами проблемы нет, только очередь купить квартиру в хруще не стоит. Все хотят в новых домах. Я не представляю кто живёт на 5+ этаже если целый день не работает лифт. Земли ж навалом, зачем строить человейники я хз.

Чтобы купившие, как ты, потом оправдывали человейники
и обязательно мучиться, то в пробках, то без электричества. Оправдывая себя, что купили же подешевле, опять же парки, в которых не бывают

Я не завидую тем 25 домам накануне морозов, я бы себе такое не пожелал

Я сейчас в тепле, с водопроводом, с канализацией, снег почистил, радуюсь :)
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Чтобы купившие, как ты, потом оправдывали человейники
и обязательно мучиться, то в пробках, то без электричества. Оправдывая себя, что купили же подешевле, опять же парки, в которых не бывают
я не оправдываю человейники они мне самому не нравятся, но моё согласие не спрашивали. В Ирпене по крайней мере можно купить 5эт. новострой 2012-2015 года, или таунхаус 2012-2021 в Киеве все новострои человейники, но тебя послушать человейник в Ирпене плохо, а в Киеве хорошо и без пробок.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:17

  pesikot написав:Я сейчас в тепле, с водопроводом, с канализацией, снег почистил, радуюсь :)


Тоже обожаю снег чистить ... Потом сразу в сауну. Стопарик, борщ с жирной бараниной и под теплое одеялко к какому-нибудь горячему и ненасытному телу ... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:31

  Libo написав:
  pesikot написав:Я сейчас в тепле, с водопроводом, с канализацией, снег почистил, радуюсь :)


Тоже обожаю снег чистить ... Потом сразу в сауну. Стопарик, борщ с жирной бараниной и под теплое одеялко к какому-нибудь горячему и ненасытному телу ... :oops:

Какая жирная баранина, в твоём возрасте уже нельзя такое употреблять, как и стопарики, ненасытное твоё тело. :D
vitaliian
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