я ж и говорю с хрущами проблемы нет, только очередь купить квартиру в хруще не стоит. Все хотят в новых домах. Я не представляю кто живёт на 5+ этаже если целый день не работает лифт. Земли ж навалом, зачем строить человейники я хз.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 21:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 11 січ, 2022 21:59
А в чем собственно вы видите сложность перед заносом денег в ОП осведомится там же о наличии ТУ на эл. отопление , воду и канализацию, а потом потратить час-полтора времени "на поговорить" с местными о состоянии дел с коммуникациями? Форумы близлежащих ЖК почитать в конце концов. Чай не в Швейцариях живем, давно уже пора понять, что спасение утопающих...
Додано: Вів 11 січ, 2022 22:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не пожароопаснее авто на пропане. Но дизель/керосин в квартире воняют.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 січ, 2022 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 січ, 2022 22:04
Чтобы купившие, как ты, потом оправдывали человейники
и обязательно мучиться, то в пробках, то без электричества. Оправдывая себя, что купили же подешевле, опять же парки, в которых не бывают
Я не завидую тем 25 домам накануне морозов, я бы себе такое не пожелал
Я сейчас в тепле, с водопроводом, с канализацией, снег почистил, радуюсь
Додано: Вів 11 січ, 2022 22:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я не оправдываю человейники они мне самому не нравятся, но моё согласие не спрашивали. В Ирпене по крайней мере можно купить 5эт. новострой 2012-2015 года, или таунхаус 2012-2021 в Киеве все новострои человейники, но тебя послушать человейник в Ирпене плохо, а в Киеве хорошо и без пробок.
Додано: Вів 11 січ, 2022 22:17
Додано: Вів 11 січ, 2022 22:31
Какая жирная баранина, в твоём возрасте уже нельзя такое употреблять, как и стопарики, ненасытное твоё тело.
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